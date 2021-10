Melissa Paredes es el centro de atención en la farándula local. La modelo fue ‘ampayada’ con su bailarín Anthony Aranda de ‘Reinas del Show’ estando aún casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Esto ha valido varias opiniones y por eso el programa ‘Amor y Fuego’ llegó hasta el Jirón de la Unión para hablar con la gente.

Los reporteros de ‘peluchín’ y Gigi Mitre arribaron hasta las calles del Centro junto a dos banners de fotos de Melissa Paredes para obtener declaraciones de la gente. El público se mostró dividido pues muchos cuestionaban el actuar de la modelo, pero otros aseguraban que “nadie sabe lo que pasa en una relación”.

En medio de esas polémicas declaraciones, un grupo de personas hicieron barra por el futbolista, quien sería el más afectado con esta situación. Uno de los comentarios que hizo ‘explotar’ de risa al conductor Rodrigo González fue el de una mujer con hábito morado.

¡Habla el pueblo! Público opina sobre el escándalo de Melissa Paredes: “Le creo más a Castillo que a ella”. Video: Amor y Fuego

“Por más que sea joven, es una chica que está dando un mal ejemplo a la juventud, en este caso si uno no quiere a la pareja, todos los trapitos sucios se lavan en casa, pero que no llore en la televisión. Yo le creo más a Castillo que a Melissa”, sostuvo.

Mientras que otra mujer discrepó totalmente y le dio el beneficio de la duda a la conductora de ‘América Hoy’. “A la mujer le han lapidado como quería, en una relación no se sabe cómo ha sido”, señaló.

MELISSA PAREDES LE ENVÍA MENSAJE AL ‘GATO’ CUBA

La modelo Melissa Paredes se presentó en vivo en el programa ‘América Hoy’ para hablar su verdad tras su separación con el ‘Gato’ Cuba. La conductora aseguró que no tiene a dónde ir y le pidió que se vaya de su casa.

Asimismo, reveló que siguen durmiendo en la misma cama porque el ‘Gato’ Cuba se niega a abandonar la casa. “Yo le dije mil veces que se fuera... ¿qué hago si él no quiere irse? Yo no tengo dónde ir, yo no tengo otro lado, él tiene una casa extra en Miraflores, yo no”, indicó Melissa Paredes.

Por otro lado, teme que de ella irse de la vivienda que comparten, él la denuncie por abandono de hogar. “Voy a ver ahorita todo lo legal, para mí la palabra valía más y el acuerdo de él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así. Ahora yo voy a tener pruebas”, aseguró la conductora.