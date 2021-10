Melissa Paredes anunció la separación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras el ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del show, en situaciones comprometedoras. La relación de una de las parejas más sólidas de Chollywood llegó a su fin.

La conductora de América Hoy informó a todos sus seguidores que el compromiso que tenía con el futbolista finalizó a fines de setiembre, y no recientemente. Además, precisa que la decisión ha sido la más difícil de su vida.

“Hay un sinfin de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos”, escribió.

Melissa Paredes también pidió que respeten su privacidad, pese a que la popular ‘urraca’ tiene previsto mostrar el ‘ampay’ completo de ella con su bailarín en horas de la noche.

“A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo. Gracias a nuestras amistades cercanas y familiares que, conociendo ya el hecho, nos han enviado muestras de afecto”, agregó.

EL MATRIMONIO

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se casaron en 2016 frente al mar, con 200 invitados, en un hotel de Bujama. Los novios crearon una coreografía especial y es que bailaron uno de los temas de la banda sonora de la cinta ‘Crepúsculo’.

La conductora de televisión y el futbolista protagonizaron románticos momentos y cumplieron uno de sus sueños que era casarse frente al mar.

Melissa Paredes caminó hacia el altar donde la esperaba Rodrigo Cuba. La novia impresionó a sus amigos y familiares infundada en un delicado traje con aplicaciones de cristales diseñado por Genaro Rivas.

Los novios se habían conocido en 2014. A los seis meses, decidieron convivir. Desde entonces, vivieron un intenso romance que se mantuvo lejos de los escándalos.

Tras iniciar una relación en el 2015, la actriz Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cubas se casaron a fines del 2016. En la imagen la pareja está de vacaciones en Disneyworld. (Instagram)

SEPARACIÓN TEMPORAL

A inicios de 2020, Rodrigo Cuba se fue a jugar por un equipo mexicano, así que se separó temporalmente de Melissa Paredes, quien le dedicó una emotiva publicación de despedida.

“Te extrañaré mi cielo, pero a romperla en México. A darle con todo en ‘Club Atlético Zacatepec’”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta publicación la acompañó con una imagen en la cual aparece dándole un beso al deportista mientras estaban de vacaciones en Estados Unidos.

¿POR QUÉ NO APARECÍAN JUNTOS EN REDES SOCIALES?

En 2021, ya Rodrigo Cuba se encontraba en el Perú para jugar por la Universidad César Vallejo, sin embargo, ya no aparecía junto a Melissa Paredes en redes sociales, algo que fue aclarado por la misma exMiss Perú.

“Rodrigo está trabajando en Trujillo y yo estoy aquí en Lima. Por eso ya no hacemos historias juntos”, contestó en una ronda de preguntas en Instagram.

‘LOCURA DE AMOR’ DE MELISSA PAREDES

Melissa Paredes no olvidó los momentos que marcaron el inicio de su relación sentimental con Rodrigo Cuba.

A inicios de 2021, durante un segmento del programa América Hoy, la conductora de televisión se animó a contar la “locura de amor” más grande que le he realizado a su pareja. Según dijo, en esta situación también estuvo involucrada la madre del deportista.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se reencontraron tras cinco meses de separación por la pandemia en 2021. (Instagram)

“Hice una locura de amor a mi ‘Gatito’, me acuerdo cuando él se fue a jugar un día a provincia. Llamé a mi suegrita, él vivía todavía con su mamá, y le dije: ‘Estoy yendo para su casa’. Y me dijo: ‘Sí, claro’. Me aparecí con globos y mi suegra ayudándome a colgarlos”, reveló Melissa Paredes.

“Teníamos apenas dos meses (como enamorados), enamoradísima, templada. Le pareció lindo, le encantó”, añadió, quien también dijo que el techo de la casa del futbolista se llenó de globos y fotografías.

PSICOLÓGA PUSO EN APRIETAS A MELISSA PAREDES

Hace unas semanas, Melissa Paredes se enlazó en vivo y directo, desde su casa, en el programa América Hoy, para ser parte de la secuencia que revela la toxicidad en los romances.

La exMiss Perú se arrepintió de haber enlazado luego que la hicieran incomodar respecto a cómo va su relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La psicóloga Lizbeth Cueva dejó entrever que Melissa ya no lo amaría.

“Está llevando un amor saludable, sano, cero toxicidad o ya no lo ama. Suele pasar, te lo digo por experiencia en mis terapias, a veces se confunde esto que no me afecta y uno dice ‘qué bien, está amando de forma sana’, pero vas avanzando las terapias y no es que sea sano, sino que ya no hay amor”, remarcó.

El comentario de la profesional se dio luego que Melissa revelara que no es celosa con su esposo y padre de su hija, pues no tiene ningún problema que el le dé ‘like’ a otras mujeres en las redes sociales. Argumentó que ella también lo hace.

“¿Has dudado en algún momento (sobre el amor al ‘Gato’)?”, le preguntó Ethel Pozo, sin embargo, Melissa tomó con un humor el momento y deseó no haberse conectado al programa.

“Oye, se pasaron de verdad, todo mal, mejor no me hubiera conectado, ahí nomás, Armando yo doy un paso al costado”, remarcó.

FIN DE LA RELACIÓN

Melissa Paredes fue captada dentro de su camioneta con Anthony Aranda, su bailarín de Reinas del show, en situaciones comprometedoras, por el programa Magaly Medina.

Luego de esta exposición, la modelo mandó un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba desde la última semana de setiembre.

Hasta donde era de conocimiento público, Melissa Paredes mantenía una sólida relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, con quien tiene una hija que está a punto de cumplir 4 años. Pero como dice la canción de Héctor Lavoe: “Todo tiene su final. Nada dura para siempre”.

