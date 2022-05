Thais Casalino dijo que siente mucha pena por cómo se está desarrollando el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, pues cree que se están equivocando, olvidando que serán familia siempre, y espera que pongan punto final a sus problemas por el bienestar de su hijita.

TE VA A INTERESAR: MELISSA PAREDES HACE SESIÓN FAMILIAR DE FOTOS CON ‘EL ACTIVADOR’ Y SU HIJA

Thais, fuiste una de las primeras en entrevistar a Melissa Paredes luego de su ‘ampay’. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?

Siento mucha pena por lo que está ocurriendo, no debió tratarse así, porque ya se divorciaron. Ahora cambiar este régimen de tenencia, no sé por qué va. No he conversado con Melissa sobre el tema.

En redes sociales la ‘guerra’ es durísima, hay bandos con críticas muy duras.

Sí y ambos no se dan cuenta. Al final el bienestar y bien mayor siempre van a hacer nuestros pequeños, creo que ahí se están equivocando. Ojalá puedan llegar a buen término porque serán familia siempre.

A Melissa la han criticado por la foto de Anthony y su niña dormida en sus piernas...

Mira, una foto sacada de contexto puede tener mil interpretaciones, pero también hay que tener cuidado y ver quién filtró esa foto y por qué. No sé con qué entraña se entrega esa foto a los medios, tal vez quedó algo pendiente entre ellos dos que no han resuelto y puede ser una especie de venganza de padres, pero eso es terrible. Como padres hay que poner la cabeza fría, pensar y poner punto final a todo esto para que su hija crezca en un ambiente saludable.

MARIELLA ZANETTI HACE PEDIDO A MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

Por otro lado, Mariella Zanetti, pidió a Melissa y Rodrigo que se tomen un tiempo para cerrar sus heridas.

“Es hora de que ambos guarden silencio, de que tomen un tiempo para cerrar sus heridas, para que pueda surgir el diálogo por el bienestar de su hija. También los padres no deben opinar, tienen que estar detrás de la vitrina y aconsejar a sus hijos en privado”, dijo Mariella en ‘América hoy’.

MÁS INFORMACIÓN: