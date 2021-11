Melissa Paredes envió una prohibición a Magaly Medina para que no difunda el audio completo donde se escucha discutir con su esposo Rodrigo Cuba y a quien llama psicópata. Sin embargo, la ‘urraca’ dio detalles de todo lo que decía ese material y argumentó que se ha destapado el verdadero perfil de la actriz.

Según precisó la modelo, le pidió a la conductora que no difunda el audio completo porque se escucha la voz de su pequeña hija y con ello viola el Código del Niño y Adolescente. Al respecto, Magaly Medina la desmintió en vivo y directo.

“Ella comenzó a rememorar lo que podía haber en ese audio o lo ha escuchado otra vez, entonces de pronto me manda la prohibición con la abogada. Mentira, no se escucha la voz de su hija de fondo, en todo caso si se escuchara, yo ayer la silencié, silencié los ruidos para que no se escuchara que había una niña ahí. No mientas en mi cara porque yo sí he escuchado el audio, tengo 50 testigos en mi producción”, sostuvo.

El audio completo de Melissa Paredes: Magaly revela que lo intenta seducir, pero el ‘Gato’ Cuba no cae en el juego. Video: Magaly TV La Firme

La polémica ‘urraca’ aseguró que en ese audio no se escucha ninguna pelea con el ‘Gato’ Cuba y, junto al psicólogo Tomás Angulo, analizó las palabras de Melissa Paredes.

“En ese audio ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja. Un juego sugerente, él le dice ‘no, Melissa, yo no quiero’ muy tranquilo, muy en su actitud. Él ya se cuidaba”, precisó.

MELISSA Y SU PROVOCACIÓN AL ‘GATO’ CUBA

La conductora Magaly Medina aseguró que en pleno altercado con el ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes habría intentado seducirlo, sin embargo, al no lograrlo, arremete y despotrica contra su esposo.

“Ella es sugerente con él, provocativa, le hace una invitación y él se niega a mirarla y lo hace delicadamente”, dice Magaly. Al respecto, Tomás Angulo insinúa que se trata de una provocación y un juego de seducción, a lo que la ‘urraca’ lo confirma.

“Cuando él no le hace caso, ella le dice ‘me puedes dar los 10 mil dólares que te di’ y al final termina diciendo ‘psicópata, lárgate’ Nos quiere hacer creer que él es el obsesivo, que él se quiere quedar con ella. Yo escuché este audio y digo ‘por dios’ él es digno y se quiere ir, ella es la quiere todo lo contrario”, sentenció Magaly.

MAGALY DICE QUE ‘GATO’ CUBA NO ES OBSESIVO

En otro momento, la ‘urraca’ resalta las cualidades de Rodrigo Cuba, pues en medio de la discusión, el futbolista intenta estar calmado al no levantar la voz.

“Yo no lo veo obsesionado, sino lo que quiere es ver a su hija. Ella está hablándole a él delante de su hija, la que tiene que recordar el código del niño y del adolescente es Melissa Paredes y no nosotros. Su esposo es muy delicado al contestarle, no levanta la voz, ella es la que pierde la paciencia”, argumentó.