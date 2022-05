NO DA IMPORTANCIA A CRÍTICAS. Melissa Paredes fue consultada el mensaje que enviaría a sus detractores; sin embargo, la modelo indicó que respeta la opinión de los demás y que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera.

No obstante, recalcó que a las personas que la siguen y admiran su trabajo siempre les tendrá cariño.

“Ninguno cada quien es como es, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, yo lo respeto muchísimo y no soy monedita de oro para gustarle a todo el mund o. Lo que sí gusta es mi trabajo y eso es lo más importante. Ahí sí a mis personajes lo pueden querer”, indicó a El Popular.

¿Melissa Paredes estará en ‘Al fondo hay sitio’?

En otro momento, la pareja de Anthony Aranda fue consultada sobre si estaría en la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, esto ya que ella ha protagonizado varias producciones para el canal 4. Melissa Paredes no negó que le gustaría, pero que por el momento no.

“No, me encantaría, pero en realidad no. Quizá más adelante, yo estoy dispuesta a todo. Me encanta explorar en la actuación, me encantaría estar en el teatro”, manifestó.

