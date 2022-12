¡Sin miedo al qué dirán! Melissa Paredes y su pareja, el bailarín Anthony Aranda, compartieron en TikTok un video en el que aparecen jugando el trend ‘Cinco cosas que no me gustan de ti’; sin embargo, la modelo terminó revelando algo que llamo la atención de los internautas.

“Como hay tráfico haremos las cinco cosas que no me gustan el uno del otro, empiezo yo”, comentó en un inicio la exconductora de “América Hoy”.

“La primera es que reniegues para ir a hacer comprar de Navidad”, reveló la exconductora de “América Hoy”, mientras Anthony solo atinó a reír.

Cuando llegó el momento del bailarín, él contó que lo que no le agrada es que a la modelo nunca le gusten sus propuestas que hace de los lugares donde quiere ir a comer. “Siempre que salimos a comer algo, mis ideas para comer, no te gustan”, se quejó Aranda. A lo que Paredes respondió inmediatamente: “Porque eres muy simple, muy básico”.

“Por ejemplo, yo amo el sushi y a él no le gusta. Le pregunto ¿Qué quieres comer?, y me dice hamburguesas... Comida criolla como en mi casa, es que nadie cocina más rico que en la casa”, añadió la exparticipante de “El Gran Show”.

Finalmente, Anthony Aranda comentó que otra de las cosas que no le gusta de su novia es que es muy renegona y que se demore demasiado para alistarse. “Lo que no me gusta es que cuando te digo vamos al gimnasio y me dices ya, pero tenemos que salir de la casa, dos horas después de lo pactado... No me gusta que eres renegona”, dijo Aranda generando la risa de Paredes.

Melissa es recibida con alfombra roja en D’ Mañana

Melissa Paredes fue invitada en D’ Mañana, programa competencia de América Hoy. La actriz fue recibida con una alfombra roja, como toda una estrella, incluso, ella misma reconoció y agradeció por el detalle.

“Qué linda esta alfombra me encanta, quiero agradecer al equipo de producción, que bonito me están tratado. Gracias”, expresó.

Ante ello, Metiche no dudó en lanzar tremendo dardo al programa que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Giselo. “Ni en el programa que la sacaron la volvieron a recibir así”, dijo, provocando la risa nerviosa de la modelo.

