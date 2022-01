LE MANDA SU CHIQUITA. El conflicto entre Melissa Paredes y Janet Barboza continuaría, luego que este viernes la modelo le enviará una indirecta a la conductora de ‘América Hoy’. La exesposa de Rodrigo Cuba habló sobre las cirugías que se hacen algunas mujeres, es decir, los conocidos ‘retoquitos’.

La conversación inició cuando Leysi Suárez cuestionó a las mujeres que no aceptan haberse hecho una cirugía. Según dijo, ella no tiene problemas en aceptar las ‘arreglitos’ que se ha hecho.

“A mí me parece lo más lindo cuando conoces a alguien y le dices ‘oye, tú te has hecho eso’ Yo, por ejemplo, sí digo lo que me he hecho porque si las personas quieren verse mejor...”, precisó.

Además, la modelo también agregó: “Detesto cuando se nota que tienes la nariz operada y le preguntas si te has operado y dicen ‘natural’”. Tras esto, Melissa Paredes hizo un ácido comentario en referencia a Janet Barboza.

“Sabes qué es lo bueno, hacerse bien los retoquitos... Es que hay chicas que se lo hacen y quedan mal”, señaló. Eso ocasionó que Giovanna Valcárcel entendiera la referencia y le volviera a preguntar qué fue lo que dijo.

Como se sabe, Janet Barboza es conocida como “retoquitos” en el programa ‘América Hoy’.

YOLA POLASTRI CRITICA A MELISSA

Yola Polastri le mandó una fuerte indirecta a la modelo Melissa Paredes por reaparecer en televisión nacional como conductora del programa ‘Mujeres al Mando’. La animadora infantil cuestionó que se le dé pantalla a alguien que supuestamente ha sido infiel a su esposo, en este caso a Rodrigo Cuba.

A través de su cuenta de Twitter, Yola Polastri tuvo fuertes palabras para las modelos que “han puesto los cuernos a sus esposos”. Eso se da luego que Melissa Paredes fuera el flamante jale de Latina TV, tras pertenecer a América.

“Notas y notas a las modelos que ponen cuernos a sus esposos y tratan de rehacer su vida con “naturalidad” y ponen en el centro a su bebé para tapar las yayas. Y así nos escribirán hasta que sea abuela y sabe Dios quién será su nuevo bailarín. Un Corín Tellado con matrimonio roto”, escribió.