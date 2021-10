SE LAVA LAS MANOS. Yahaira Plasencia fue consultada sobre la participación de Anthony Aranda en su equipo de baile, a raiz del escándalo que se levantó cuando las cámaras de Magaly Tv La Firme captaron a Melissa Paredes muy cariñosa con el bailarín, pese a seguir casada con Rodrigo Cuba.

“Anthony no pertenece a mi staff recién ahorita. Él pertenece a mi elenco de baile desde inicios de agosto de este año. Los temas personales, de terceras personas, a mí no me competen, no me interesa. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, a todo el equipo y punto. Yo no tengo nada más que ver ahí”, dijo la salsera para las cámaras de Amor y Fuego.

Cabe indicar que hace más de una semana Melissa Paredes emitió un pronunciamiento donde aseguraba que estaba separada de el ‘Gato’ Cuba hace varias semanas. El futbolista no se quedó callado y negó la ruptura.

Hace tan solo un día, la conductora de América Hoy salió de la casa que compartía con Rodrigo Cuba junto a su menor hija y él acudió a la comisaría a denunciarla por abandono de hogar.

Hoy, en horas de la mañana, Melissa Paredes se enlazó en vivo con América Hoy y mostró un audio que demuestra que su todavía esposo sabía que iba mudarse de su departamento con su pequeña hija Mía.

Asimismo y entre lágrimas aseguró que peleará por su hija, ya que algunos abogados especulan que el futbolista podría pedir la tenencia de la menor.

Yahaira Plasencia se refirió a la presencia de Anthony Aranda en su staff de bailarines. La ‘Totó' aseguró que no le compenten los temas de terceras personas, en referencia al escándalo de Melissa Paredes.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes ‘destruye’ EN VIVO al ‘Gato’ Cuba tras denuncia de abandono: “Le gusta el papel de víctima”

Melissa Paredes revela polémico audio con el ‘Gato’ donde le exige que pague la luz antes de irse de su depa

Melissa Paredes: vuelve a viralizarse nuevos stickers en WhatsApp tras entrevista y es todo un ‘boom’