Melissa Pescheira, reveló cómo se dio su debut en la sintonizada teleserie ‘Al fondo hay sitio’ donde interpreta a ‘Clara’ la ‘Reina de corazones’, quien no solo le ‘moverá el piso a ‘Koki’ y será la rival de ‘Charito’ (Mónica Sánchez), si no a más de uno en Las Nuevas Lomas.

La aparición de la periodista en esta producción, ha generado muchos comentarios en las redes sociales elogiandola por lo guapa y sexy que se ve en este personaje que no la alejará de la conducción de ‘Domingo al día’.

Te vi en Al fondo ...¿cómo nació la propuesta para ingresar a la serie?

En realidad, era algo que quería hacer hace mucho. Me crucé en una actividad del canal con Gigio (Aranda ) y su esposa, se los comenté y al cabo de un tiempo me llamaron para una participación especial y ahí me tienes, en Al fondo hay sitio.

Melissa Peschiera aparece en 'Al Fondo Hay Sitio'

¡Qué bien! ¿Antes no habías participado en otra producción?

¡Jamás!... pero aquí estamos

Ha sido difícil aprender el libreto, construir el personaje porque eres una jugadora de póker, ¿no?

Sí, y no juego ni yaces

No te puedo creer, ¿ni casino o solitario?

Ni solitario, he tenido que practicar en casa con las barajas al lado de mi hija menor

Me imagino porque eres ‘la reina de corazones’

A partir de ahora (ríe)

Y serás la rival de Charito, vas a moverle el piso con Koki

¡A más de uno!

(Foto; Allengino Quintana)

¿MELISSA PESCHIERA SEGUIRÁ EN ‘DOMINGO AL DÍA’?

¿El look sexy, te lo marcó la producción?

¡Claro! Tengo de sexy lo mismo que de jugadora de poker, ja, ja, ja.

¿Por cuánto tiempo irá tu personaje?

Por algún tiempo más, vamos a ver cómo se desarrolla la trama depende mucho de la imaginación de los guionistas

En las redes hay comentarios, se han sorprendido al verte

Esa es la idea, ¡ sorprender! Mostrar que por un lado, los sueños sí se cumplen, que siempre podemos ser más de lo que la gente ve porque la vida es una, qué hay que hacer lo que te provoque y cuando se presentan las oportunidades, hay que tomarlas y divertirse haciéndolo.

¿Y cómo vas a hacer con los tiempos y tu labor periodística?

Dobletear y trabajar por partida doble o triple si es necesario mientras el cuerpo aguante porque la vida es aquí y ahora. Y eso ha sido la experiencia en Al fondo hay sitio.

MÁS INFORMACIÓN: