Melissa Peschiera sobre su acosador: 'Todos estos meses han sido un tormento, llenos de terror' [VIDEO]

“Mi familia y yo estaremos encarcelados, sin libertad y con el terror de no saber qué pasará” , indicó la conductora de ‘Domingo al día’, Melissa Peschiera , quien aseguró sentirse frustrada y asustada, luego que el Poder Judicial ordene liberar a José Carlos Andrade Beteta, quien intentó secuestrarla y la acosa desde hace más de un año.

“El sábado, el Poder Judicial soltó al sujeto que me atormentó por un año. La justicia peruana lo dejó libre, a pesar de todas las pruebas que presenté. Mi familia y yo estaremos encarcelados, sin libertad y con el terror de no saber qué nos pasará”, declaró Melissa Peschiera.

Te sientes consternada tras su liberación...

Estoy apenada, frustrada y dolida. Todos estos meses son un tormento, llenos de terror. La fortaleza viene de Dios y es inquebrantable, pero no por eso dejo de sentir pena y de indignarme. Están en riesgo mis hijos, mi familia, mi mamá, mi hermana y yo. Presenté pruebas por el marcaje, reglaje, intento de secuestro y acoso, que no solo hace por redes, sino por los alrededores de mi casa. Ha grabado a mis hijos, llama a mi casa mañana, tarde, noche y madrugada. Llego a mi casa aterrorizada pensando que me voy a encontrar con el sujeto.

¿Por qué lo dejaron libre? ¿Qué te dijeron?

El Poder Judicial decidió darle comparecencia. El Presidente de la Junta de Fiscales me dijo que, según su madre, era esquizofrénico y que la mamá había cometido un descuido, pero un descuido es un día, una semana, pero me viene acosando desde hace meses.

Ahora que salió libre, ¿te ha vuelto a acosar?

A pesar de que la justicia le dio comparecencia, ‘retuitea’ cosas en alusión a mí, es evidente que no hay un cambio. ¿Crees que puedo dormir tranquila? ¿Crees que mis hijos pueden tener una vida normal? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial va a estar a espaldas de los derechos de la mujer...?

¿Qué medidas tomarás?

Esto ha sido un golpe muy duro, no me han herido físicamente, me han herido emocionalmente, me han golpeado espiritualmente y mentalmente, eso no es correcto. Ya no vivo tranquila. Buscaré un abogado para defenderme y defender a mis hijos como una tigresa.

¿Has pedido garantías para tu vida y para tus hijos?

Aún no. El lunes (hoy) veré si pido garantías en la Prefectura.

