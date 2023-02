No se lo esperaban. Melissa Peschiera es la nueva integrante del elenco de ‘Al fondo hay sitio’, la periodista se sumó a la serie con el papel de la ‘Reina de Corazones’.

La aparición del personaje ocurrió cuando Koky Reyes ganó una partida de póker y preguntó si había otras personas que pudiera retarlo, es así que aparece el personaje de Peschiera.

Además, en el adelanto del próximo episodio se ve como Felix le cuenta a Charo que Koky quedó impresionado por la ‘Reina de Corazones’, lo que indicaría que el personaje sería la nueva rival de Charito.

Los seguidores de la serie peruana quedaron sorprendidos por la aparición de la periodista, tal como se lee en redes sociales y esperan que el personaje sea bien desarrollado por los guionistas.

Melissa Peschiera indignada: “No se puede atacar a la Policía con piedras, ellos quieren el orden”

Durante su programa ‘Domingo al Día’, la periodista Melissa Peschiera se pronunció totalmente indignada por las protestas en el Perú que ha desatado el caos y ha cobrado, hasta el momento, más de 50 muertes.

La conductora de televisión rechazó la violencia contra efectivos de la Policía Nacional en el marco de lo ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Parece que no aprendimos nada de la década de los 80 y 90, donde reinaba el caos y la violencia. No se puede tirar piedras, tomar aeropuertos, atacar ferozmente a la policía con manos y piedras , no, claro, no se puede bloquear carreteras, tampoco se puede disparar a matar.

No puede ser que haya violencia de un lado y que se ataque ferozmente a la Policía, que lo único que quiere es mantener el orden y en pie a este país”, dijo.

