La actriz cómica de ‘El Reventonazo de la Chola’, Mercedes Calderón (23), recalcó que no es una mujer interesada y por eso arrojó al mar el anillo de compromiso que le regaló su expareja Jorge Manuel González Márquez (43), a quien denunció por agredirla físicamente al no aceptar su solicitud de noviazgo en Facebook.

Mercedes, ¿cómo va la denuncia y las garantías que solicitaste luego del triste momento que viviste?

Recibí el apoyo del Ministerio de la Mujer y mi abogado está viendo lo de las garantías, solo deseo justicia, porque fui agredida.

Las opiniones se han dividido luego de que él dijo que te pasaba una pensión de tres mil dólares...

Jamás le pedí que me diera algo, de él nació ayudarme, pero no completamente porque yo trabajo y siempre he conseguido mis cosas con mi dinero.

¿Realmente lanzaste al mar el anillo de compromiso que te dio?

Sí, porque no soy una interesada. Mucha gente comentó que iba a venderlo, que soy una aprovechada, pero nadie sabe la pesadilla que estoy viviendo.

Antes del episodio de la agresión, ¿tu ex tuvo alguna conducta que te pusiera en alerta?

Pensé que iba a cambiar porque cuando bebía se ponía agresivo y al día siguiente no se acordaba. Me dijo que estaba en tratamiento con un psicólogo.

¿Tenían una relación tóxica?

Al principio nos llevamos bien, pero sus celos arruinaron todo.

¿Él sigue en el Perú?

Sé que hoy debe regresar a Estados Unidos.

¿Estás yendo a terapia?

Mi familia me apoya, solo quiero aclarar que los rasguños que él tiene en los brazos fueron en defensa propia porque me metió un puñete en los ojos y en la boca e intentó estrangularme.