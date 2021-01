TOTALMENTE DOLIDA. Mercedes Calderón continúa viviendo un infierno después de que su expareja la agrediera y publicará un video en Tik Tok donde la acusa de ser violenta. La actriz cómica del Reventonazo de la Chola Chabuca contó su testimonio en el programa Amor y Fuego, ella fue acompañada de su madre, quien protagonizó un doloroso momento.

En el programa también se encontraba presente Jorge Manuel G Marquez. Aunque Mercedes ni su agresor se encontraban en el mismo espacio, fue la madre de la actriz quien decidió entrar al set para suplicarle al sujeto que dejé en paz a su hija.

Rodrigo González y Gigi Mitre intentaron hacer todo lo posible porque la señora no ingrese al set pues pensaban que iba a agredir a Jorge Manuel. No obstante, la señora se quedó detrás de cámaras y desde ahí le suplicó al agresor de su hija que detenga el proceso legal.

“Lo único que le pido, si es necesario me arrodillo. Deja en paz a mi hija, a mi hija la están fregando por redes. Tienes madre y no te gustaría verla de rodillas. Yo no he venido aquí para pegarte sino para suplicarte”, menciona la mamá de Mercedes Calderón en lágrimas.

Rodrigo González le pidió a la señora que se levante. “Me hace sentir una impotencia enorme, usted es madre”, precisó el conductor.

Mercedes Calderón: Su madre se arrodila y le suplica a agresor de su hija que la deje en paz- TROME