NO DA RISA. Merly Morello compartió videos en su cuenta de Instagram donde se le observa llorando debido al acoso constante que sufre en redes sociales, donde muchos hombres le escriben comentarios obscenos y machistas los cuales perturban su tranquilidad y afectan su salud mental.

Merly Morello le pidió disculpas a sus seguidores por salir abruptamente de un evento que se organizaba a través de Zoom debido a las “asquerosidades” que un grupo de hombres le escribe. “Perdón que me vean así (...) perdón por haberme salido así rápido, pero la verdad es que no estoy para aguantar esa clase de acoso sexual”, menciona la actriz.

La actriz continúa expresando su malestar por los comentarios que recibe en redes sociales a sus cortos 16 años. “Que escriban esas asquerosidades, qué m(...) tienen en la cabeza en verdad, no le deseo a nadie que pase por esto, son mis redes sociales es una forma de desahogarme. No es fácil y lindo aguantar esto (...) amenazaron con violarme”, continúa.

Al día siguiente, la actriz grabó otros mensajes donde invitó a sus seguidores a continuar reflexionando sobre esta problemática. “Sucedió en un Zoom con una marca, no entiendo cómo pasó todo eso. Quiero aclarar un par de puntos, primer punto es que mucha gente me ha dicho que soy figura pública y que tengo que aguantar este tipo de situaciones, no, no debo aguantarlo, el acoso sexual es algo que no debemos normalizar”, comenta.

Merly Morello cuenta que tiene un filtro en sus redes sociales para evitar este tipo de obscenidades. “Yo con este mensaje hago que otras chicas salgan a hablar, también me han dicho que soy yo quien provoca, mi manera de vestir no influye en si me deben tener respeto o no, yo me visto para mí, no necesito escuchar tu opinión”, explica la actriz.

La actriz Merly Morello llora por acoso que recibe en redes sociales (TROME)

