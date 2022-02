Merly Morello sorprendió a sus seguidores de TikTok al revelar, en los comentarios, su orientación sexual. Y es que la actriz confesó que es bisexual ante las preguntas de sus seguidores en un video donde se muestra con el cabello corto.

En el post, destacó su reacción cuando las personas le dicen que con el pelo así de corto no les va gustar a los hombres. Entre los mensajes resaltó el de una fan, quien le consultó si era lesbiana. Ella aclaró el tema y confesó que es bisexual.

Merly Morello confiesa que es bisexual en TikTok

Asimismo, en otro video de su cuenta alternativa de TikTok, donde se muestra bailando, otra seguidora preguntó si los demás fans sabían si era bisexual. Grande fue su sorpresa cuando la misma Merly Morello le contestó: “Sí soy’.

MERLY MORELLO INDIGNADA POR FILTRACIÓN DE FALSO VIDEO ÍNTIMO

Luego de que se filtrara un falso video íntimo que la sindicaba a ella como protagonista, la actriz Merly Morello, recordada por su personaje en ‘De vuelta al barrio’, salió al frente para hablar sobre lo duro que fue atravesar este momento y aprovechó para enviar una advertencia a aquellos que rotan este tipo de contenido.

“Que alguien venga externamente a invadir mi privacidad no es libertad de expresión sino invasión de privacidad... Qué derecho te da publicar cosas de otra persona cuando no es tu tema, eso solo demuestra lo vacío y lo roto que estás por dentro”, señaló Merly fastidiada ante las cámaras del programa ‘La banda del Chino’.

Pese a lo duro que ha sido para ella atravesar este momento a sus cortos 18 años, recién cumplidos, se animó a dar una advertencia: “Si tú tienes un video y lo filtras, no importa si es en tu grupo de amigos y lo rotas, te vuelves igual de culpable que la persona lo filtró”.

“Lo más feo es la difamación que he estado sufriendo esta semana. Es muy incómodo dar explicaciones de algo que ni siquiera es mío... La cantidad de chicas que me han dicho: ‘a mí también me está pasando eso’, ‘a mí crearon una cuenta falsa en Onlyfans’, me ha generado una angustia, no sé cómo ayudarlas porque ni yo sé cómo ayudarme”, lamentó.

Merly también protestó por aquellas personas que critican lo que publica en redes sociales y sobre todo con las mujeres que justfican que los hombres la sexualicen.

“Estaba entrando a la adolescencia, pero estaba muy chiquita para recibir la clase de comentarios que recibía... hay muchas mujeres que justifican que un hombre me sexualice y eso es más fuerte... No juzgo a nadie creo que cada uno es libre de hacer con su sexualidad, su cuerpo y videos lo que quiera, pero la persona que debe ser juzgada es la que filtra estos videos”, añadió.

