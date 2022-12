En Instagram, Merly Morello retornó al Perú luego de disfrutar de sus vacaciones en Europa. La actriz confesó que antes de irse de viaje se encontraba a travesando un momento emocional terrible y que incluso recibió atención psiquiátrica.

“Antes de irme pasaba momentos emocionalmente terribles, fui al psiquiatra, al psicólogo, pues no sabía manejar mis emociones ni sentimientos”, reveló la actriz, quien interpretó a Lily Guerra.

No obstante, remarcó que ahora se encuentra mejor. “Actualmente me siento renovada, he renovado energías, me siento mucho mejor”, agregó.

“En Europa pude decidir muchas cosas (...) Ahora puedo abrazar la sensación de poder sentirme bien y disfrutar de eso”, remarcó.

¿QUIÉN ES MERLY MORELLO?

El nombre de Merly Morello ha sonado este 2022 luego de dar vida a Lily Guerra en De Vuelta al Barrio. Además, la joven actriz es activa en redes sociales y ha mostrado no tener pelos en la lengua para responder comentarios o comentar sobre su sexualidad, ella misma confesó que era bisexual.

La joven hizo su debut en el mundo de la actuación en la obra de teatro ‘Papito piernas largas’, que protagonizaba Milett Figueroa y Bernie Paz, allá por el 2016.

