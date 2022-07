Merly Morello se ha convertido en unos de los referentes juveniles de la farándula peruana. Tras su exitosa participación en ‘De vuelta al barrio’, la actriz confesó detalles de su faceta familiar y personal que pocos conocían.

En entrevista con la revista 247, Merly Morello habló por primera vez sobre la ausencia de su padre en su vida y de cómo su madre asumió la responsabilidad de su crianza.

Asimismo, Merly Morello calificó de ‘guerrera’ a su madre pues, tras quedar embarazada de ella, su padre desapareció de sus vidas.

“ Cuando era pequeña, ahora ya no, entendí que no podía afectarme la ausencia de alguien que no conocí. Mi mamá quedó embarazada y mi papá desapareció. Yo llevo el apellido de ella, considero que ambas somos unas guerreras”, contó Merly Morello.

Merly Morello, minutos antes de salir a escena con el elenco de "Toc-Toc"

MERLY MORELLO Y LA ACTUACIÓN:

Merly Morello, conocida por interpretar a Lily en la telenovela ‘De vuelta al barrio’, tiene solo 18 años, siete de ellos de vida artística. Asegura sentirse muy agradecida con sus colegas de escenario, ya que trabajar con ellos fue su sueño desde pequeña.

Merly, ¿cómo empezaste en la actuación?

Pasé por una situación económica muy difícil. Éramos mi mamá, mi abuela y yo. Pero me enamoré de la actuación la primera vez que me dieron una escena.

Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?

Teletransportarme. Uno, porque me encanta viajar, así que sería bastante sencillo, y dos, porque odio las congestiones viales.