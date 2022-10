Se sabe que Merly Morello estaba enfocada en ser parte de ‘Chapa tu Money’, programa digital producido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. No obstante, la intérprete sería la primera en irse, ya que no prefiere hablar del trabajo que realiza con el par de comediantes.

“Yo de Ricardo y Jorge realmente prefiero no opinar mucho (…) en ‘Chapa tu money’ hay muchos límites dentro de todo igual, porque, pues mi moral no va a cambiar jamás. Sobre su chamba, prefiero no opinar porque no es mi tema”, declaró Merly Morello para un medio local.

Cabe resaltar que Merly Morello fue parte de los primeros episodios del nuevo programa que Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen junto a la productora ‘Esto no es tv’. El resto del elenco está integrado por Mónica Torres, Rodrigo Sánchez Patiño, Emilram Cossio, Pablo Saldarriaga y otros conocidos actores.

Merly Morello habla sobre ausencia de su padre

En entrevista con la revista 247, Merly Morello habló por primera vez sobre la ausencia de su padre en su vida y de cómo su madre asumió la responsabilidad de su crianza.

Asimismo, Merly Morello calificó de ‘guerrera’ a su madre, pues, tras quedar embarazada de ella, su padre desapareció de sus vidas.

“Cuando era pequeña, ahora ya no, entendí que no podía afectarme la ausencia de alguien que no conocí. Mi mamá quedó embarazada y mi papá desapareció. Yo llevo el apellido de ella, considero que ambas somos unas guerreras”, contó Merly Morello.

