La actriz Merly Morello, quien dio vida a ‘Lily’ en la serie ‘De vuelta al barrio’, afirma que después de 5 años se está tomando unas pequeñas vacaciones y pronto la veremos en la pantalla grande. Además, señaló que le incomodó la filtración de un falso video íntimo de ella, en las redes sociales.

“Estoy bien. Después de cinco años grabando una serie, me estoy tomando un poquito de vacaciones que es completamente necesario, pero ya planeando proyectos para este año”, dijo la joven actriz.

Te veremos pronto en televisión o cine.

Tengo cine y este año voy a estrenar dos películas. Una la terminé de grabar el año pasado que se llama ‘Prohibido salir’, que es de Bing Bang. Mi director fue Sandro (Ventura), que es un gran ser humano, lo adoro, súper profesional, me encanta su chamba y la película es con Anahí de Cárdenas, Renzo Schuller y un elenco maravilloso, así que tienen que estar atentos y, bueno, mi primer cameo (aparición breve) en cine se estrena ahorita, en abril, con ‘No me digas solterona 2′.

Hablando de la serie ‘De vuelta al barrio’, ¿extrañarás a tu personaje?

Más que extrañar el personaje, a ‘Lily’, extraño a mis compañeros. Extraño a las personas que veía todos los días, como la gente de maquillaje, vestuario, producción, a todos. Extraño a ese equipo.

Fue difícil despedirse de la serie...

Sí, pues. Yo entré a ‘De vuelta al barrio’ a los 13 años, recién cumplidos, y ahora tengo 18. La gente me ha visto crecer en la serie y creo que también se han vuelto parte de mi vida.

Hace poco se viralizó, en las redes sociales, un supuesto video íntimo tuyo, ¿esto te afectó?

Siento que la gente cree que tiene el derecho de hablar de los demás como se les dé la gana y se escudan en esto de libertad de expresión, cuando no entienden que tu libertad termina cuando (se afecta) la libertad de alguien más, porque eso ya es invasión.

Tú ya aclaraste que no eres la chica del video, pero imagino que igual te incomodó.

Sí, pucha ahorita estoy más tranquila. Al principio sí me incomodó muchísimo y no porque ‘se haya filtrado algo’ porque, uno no soy yo y dos me parece súper injusto que a la persona que se le filtra algo sea señalada y la mal vista y no pase nada con la persona que lo filtró, debería ser al revés.