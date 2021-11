Las cámaras de “América Hoy” acompañaron a Merly Morello a recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Previo a recibir la vacuna, la joven actriz adelantó que probablemente iba a llorar debido a que le teme a las agujas.

“Yo realmente le tengo pánico a las vacunas, a las sacadas de sangre. He estado llorando desde que llegué. Voy advirtiendo que probablemente me vean llorando. No quiero que sientan pena porque son años viviendo con esta condición”, comentó en un inicio.

Además, la popular ‘Lili’ de la serie de “De vuelta al barrio” manifestó que buscaba motivar a otras personas que vivan su misma condición. “Quizá es una forma de motivar a las personas que pasan por lo mismo que yo”, acotó.

Al escucharla, Janet Barboza destacó la valentía de la joven y resaltó lo importante que es protegerse contra el coronavirus.

“Quisiera destacar Ethel que Merly, a pesar de lo que nos acaba de contar que le tiene temor a las agujas, ha agarrado un acto de coraje y valentía y está cumpliendo con lo que debe cumplir toda persona este momento: protegerse”, dijo la conductora de televisión.

“Ya está Merly. ¡Bravo! Ya pasó. La que somos mamás comprendemos, cuando uno le tiene miedo a algunas agujas se ponen así”, añadió Ethel Pozo desde el set de “América Televisión”.

VIDEO RECOMENDADO

Merly Morello denunció ser víctima de acoso sexual en redes sociales

La joven artista de la serie 'De vuelta al barrio', Merly Morello, reveló ser víctima de acoso sexual en sus redes sociales https://elbocon.pe/boconvip/de-vuelta-al-barrio-lanzan-el-primer-avance-de-la-nueva-temporada-video-america-tv-nndc-noticia/

TE PUEDE INTERESAR

Yolanda Medina se quiebra y envía mensaje a Diana Sánchez: “Sé lo que se siente que te digan que alguien tiene cáncer”

Diana Sánchez acompañó a su novio por videollamada cuando era llevado de emergencia durante Reinas del Show, contó Brenda Carvalho

Yiddá Eslava revela que ella y su hijito fueron diagnosticados con autismo: “No estaba loca, simplemente soy autista”