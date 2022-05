A través de TikTok se viralizó un video en el que Merly Morello se luce con Lucía, la hija de Melania Urbina que recientemente acaba de cumplir 18 años. En la publicación la joven actriz de ‘De vuelta al barrio’ le dedica una emotiva dedicatoria.

En las imágenes, Merly Morello y Lucía se lucen juntas y, al final, la joven actriz le da un beso en la mejilla, desatando así la emoción de sus seguidores en esta red social.

“Bi panic”, se lee en la descripción. Los seguidores de ambas figuras celebraron el que hayan aparecido juntas e incluso le preguntaban a ambas si eran pareja.

Merly Morello se luce con la hija Melania Urbina en TikTok (Video- TikTok)

MERLY MORELLO RESPONDE A LAS PREGUNTAS

Merly Morello, a través de su cuenta secundaria, le dedicó un mensaje a Lucía: “Te amo, cielo” , el mismo que generó todo tipo de especualaciones sobre un posible romance entre ellas.

Ante las preguntas de por qué le había escrito ‘ Te amo, cielo ’, Merly Morello decidió responder. “La amo porque es una de mis mejores amigas, la amo porque es importante para mi, la amo porque es INCREÍBLE”, replicó.

Merly Morello habla por primera vez sobre su bisexualidad: “Lo descubrí a los 4 años”

HABLA DE SU BISEXUALIDAD

Según contó en entrevista con Christopher Gianotti, Merly Morello contó que descubrió que era bisexual a los 4 años, cuando estaba en el colegio y le gustó una de sus compañeras.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la exactriz de De vuelta al barrio.