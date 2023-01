La actriz Merly Morello negó que haya tenido discrepancias con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de ‘Hablando hueva...’ y su salida del programa ‘Chapa tu money’ fue por su viaje a Europa. Además, dijo que hacer doblaje para la película ‘Una aventura gigante’ fue un reto.

“Yo no tuve ningún problema, sin embargo, la gente malinterpreta todo. Cuando me fui, fue una salida de ‘me voy unos meses y regreso’. Desafortunadamente, algunos medios intentan generar esta controversia”, aseguró

¿Entonces, no tuviste problema con Jorge y Ricardo?

Ninguno, a mí me encantó trabajar en ‘CTM’. Aprendí muchísimo, hicimos un grupo hermoso de amigas como la Tonta Queen, Anaí Padilla, Mónica Torres, a ellas las quiero un montón y con Jorge y Ricardo hablo siempre, así que no sé exactamente de qué problema se está hablando.

Tu salida se debió por tu viaje a Europa.

Exactamente, la última vez que los vi les dije: ‘Nos vemos en dos meses’ y todo bien, pero así es el medio, no todos tenemos buenas intenciones.

De otro lado, Merly habló de su experiencia haciendo doblaje en la película animada ‘Una aventura gigante’.

“Hacer el doblaje ha sido increíble, una experiencia distinta y un nuevo reto en mi carrera como actriz porque ahora interpreto a un personaje sin utilizar mi cuerpo, solamente mi voz. Sin embargo, la dirección de Eduardo Schuldt ha sido maravillosa”, indicó.

¿Fue difícil el proceso de la grabación?

No, yo me demoré un día completo. Un día en que terminé molida porque estaba sentada viendo las escenas una y otra vez.

Es la primera vez que haces doblaje.

Es la primera vez que hago un doblaje y después de ver la película, no voy a mentir, hay cosas que he dicho ‘oye podría haber salido mucho mejor’, pero también es cierto que en otras he dicho ‘que chévere’. Creo que sí tengo este potencial para empezar a hacer un poco más de doblaje. Me gustaría prepararme, pero ha sido entretenido y distinto.

¿Cómo se llama tu personaje?

Sofía y esto de compartir el protagónico con Gina Yangali es un amor. Gina y yo somos amiguísimas de la serie ‘De vuelta al barrio’ y creo que se ha visto la química a pesar de que no hemos grabado juntas.

UNA AVENTURA GIGANTE

Este filme, producido por Alligator Entertaiment, cuenta la historia de Sebastián, Sophia y el pequeño Wawa, quienes emprenderán un inesperado y extraordinario periplo que los llevará a un mundo desconocido, inspirado en la mencionada civilización del Antiguo Perú que se desarrolló en los valles de Ica. L a cinta se estrena el 12 de enero.

“Las líneas de Nazca me han fascinado desde niño; me parece que son un misterio en un mundo casi sin misterios. Cuando era niño conocí a María Reiche en el hotel de turistas de Nazca. Su imagen y trabajo siempre quedaron en mis recuerdos como algo fascinante y de lo que quería descubrir más”, afirmó Eduardo Schuldt.

