La actriz Merly Morello se dejó ver a lado de Alex Béjar, actriz española de 24 años, quien en TikTok presentó a la peruana como su “novia”. No obstante, a pesar que muchos usuarios las felicitaron, horas más tarde se aclaró cuál es su vinculo.

Según Moreno, ella y Alex Béjar solo son buenas amigas y no existe una relación amorosa entre ellas. “Somos muy buenas amigas. Nos decimos novia una a la otra porque éramos novias en la película que grabamos este año (2022)”, indicó.

“No pensé que lo tomarían tan literal porque subí historias con ella llamándola así en abril, jajaja”, enfatizó.

Merly Morello presenta a su ‘novia’ española en TikTok

Merly Morello y su bisexualidad

A inicios de año, Merly Morello confirmó que era bisexual, en mayo la actriz dio más detalles sobre su bisexualidad en una íntima entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la exactriz de De vuelta al barrio.

