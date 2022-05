Merly Morello se volvió tendencia en los últimos días tras haber dado detalles de su bisexualidad en una reciente entrevista, sin embargo, su carrera empezó cuando tenía tan solo 12 años, cuando participó en una obra de teatro y luego en la serie ‘De vuelta al barrio’. Esta es su biografía.

Antes de ingresar a la TV, Merly Morello practicaba tenis, un deporte muy costoso que finalmente no pudo continuar. Posteriormente, tomó clases de baile y se dio cuenta de que el mundo artístico era su gran pasión.

¿QUIÉN ES MERLY MORELLO?

Merly Morello es un actriz, cantante y bailarina de 18 años. La joven hizo su debut en el mundo de la actuación en la obra de teatro ‘Papito piernas largas’, que protagonizaba Milett Figueroa y Bernie Paz, allá por el 2016.

En esta obra de teatro, Merly Morello integraba el elenco infantil junto a otros conocidos rostros infantiles como Brando Gallesi y Francisca Aronsson.

DE VUELTA AL BARRIO

Después de una buena temporada en el teatro, Merly Morello realizó castings para integrar la serie ‘De vuelta al barrio’ que se estrenó en mayo del 2017 y que tenía la misión de mantener la sintonía que dejó ‘Al fondo hay sitio’, en el mismo horario.

Tras sus audiciones, Merly Morello se quedó con el papel de Lily en la serie que, inicialmente, estaba ambientada en los años 70. Su personaje estaba inspirado en el papel que interpreto la actriz Danica McKellar en ‘Los años maravillosos’ , por lo que muchos la apodaron la ‘Winnie Copper peruana’, por su gran parecido.

Después de cinco temporadas, Merly Morello le dijo adiós a Lily el 17 de diciembre de 2021, cuando se emitió el último capítulo de la serie. La joven actriz prácticamente creció en pantallas.

EL GRUPO MUSICAL

En el 2017, en medio de su fama por su participación en ‘De vuelta al barrio’, Merly Morello junto a Thiago Bernal, Fabiana Valcárcel, Ray, Aldana y Brando Gallesi formaron la agrupación infantil ‘Boomerang’, con la que se presentaron en distintas ciudades.

La agrupación fue un furor en redes sociales tras el lanzamiento de su primer tema ‘De la cabeza a los pies’, pero no duró mucho tiempo sobre los escenarios.

En el 2019, Merly Morello, Brando Gallesi, Thiago Vernal y Fabiana Valcárcel formaron un nuevo grupo musical llamado ‘Quattro’, una propuesta peruana de grupo pop juvenil. Su primer sencillo fue el tema ‘Loco loco’.

‘Quattro’ visitó diferentes ciudades del interior del país con gran éxito, sin embargo, después de lanzar un par de temas, la agrupación finalmente salió de escena.

Además, Merlly Morello ha participado como actriz en el videoclip ‘Escúchame mi amor’ del salsero Álvaro Rod.

SU BISEXUALIDAD

Hace unos meses, Merly Morello hizo pública su bisexualidad en TikTok. Ahora, en una íntima entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube, abrió su corazón y detalló cómo fue que descubrió que también sentía atracción por las mujeres.

Según contó en la conversación, Merly Morello descubrió que era bisexual a los 4 años, cuando estaba en el colegio y le gustó una de sus compañeras.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la exactriz de De vuelta al barrio.

