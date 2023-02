Merly Morello acaba de sorprender a todos al revelar que sufre de ansiedad. La joven actriz hizo esta confesión en conversación con Trome a su paso por la alfombra roja del avant premiere de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’ que se llevó a cabo la noche del último lunes.

“Ahorita estreno película el 23 de febrero llamada ‘Un retiro para enamorarse’, que es co-produccion peruana española la protagonista es Andrea Luna junto con un actor español que se llama Juan Carlos Torres (...) Es una película preciosa que habla muchísimos temas que nos va a hacer reflexionar un montón”, indicó sobre su próximo proyecto.

Respecto al personaje que interpretará en esta cinta, Merly indicó: “Yo soy Carla quien va a este retiro porque tiene una pareja desde hace muchos que se llama Mónica (Álex Bejar)y ella no quiere salir del clóset porque le da mucho miedo y van a ese retiro para ver cómo solucionar el tema”.

“La gente pensó que éramos novias. Álex (Bejar) es una increíble chica, merece toda la felicidad del mundo pero en esta vida nos tocó ser mejores amigas y buenas compañeras de trabajo”, agregó y fue en ese momento que confesó: “La verdad es que yo sufro de ansiedad; sin embargo, trato de llevar las cosas lo más tranquilas posible”.

Merly Morello revela que sufre de ansiedad en el avant premiere de '¡Asu Mare!: Los Amigos'. (Fuente: Trome)

MÓNICA CABREJOS NO QUIERE SER ‘SUGAR MOMMY’

Mónica Cabrejos forma parte del elenco de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’ y se hizo presente en el avant premiere de la película que se realizó la noche del lunes. En breves declaraciones para Trome, la conductora de televisión indicó que si el amor toca su puerta, espera que sea alguien que le de paz.

“Yo en el amor estoy bien gracias, mejorándome, ja ja ja... A mi edad lo único que quiero es, si voy a estar con alguien, que venga a sumar a mi vida, que no me traiga problemas. No me importa que no tenga plata, me importa que chambee, de lo que sea, pero que traiga tranquilidad, que sume y que no joda”, indicó.

Sobre la posibilidad de ser una ‘sugar mommy’ a sus 47 años, la exvedette puso el parche.”No me alcanza, para mi no más me alcanza. No estoy para pagarle (a nadie). Podriamos compartir gastos pero ¿mantener? No es conmigo; además, ¡Mirame! Pá' sugar mami todavía no estoy”, aseguró.

Sobre su papel en ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’, donde interpreta a una prestamista mala, avariciosa y sexy que hace los protagonistas caigan en sus garras, dijo que “ha sido lindo regresar (a la pantalla grande) después de tantos años, son como 17 años que no hago cine”.

