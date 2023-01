La actriz Merly Morello, quien dio vida a Lily en ‘De vuelta al barrio’, contó que se desconectó e hizo un viaje por toda Europa, pero aclaró que nadie se lo pagó porque trabaja desde los 13 años para solventar sus gastos.

“Estuve por España, Portugal, París, Roma, he estado de viaje por el mundo”, dijo Merly.

¿El viaje fue por trabajo?

No, más que nada por salud mental. Necesitaba vacaciones y podía dármelas y pagarlas sin tener que pedirle dinero a nadie.

Para aclarar, ¿no hay un ‘sugar daddy’?

Por Dios, ya quisiera tener a alguien que pague las cosas, pero no. Trabajo desde los 13 años, no necesito a nadie que me mantenga en lo absoluto, yo he pagado todas mis cosas, soy una mujer independiente y ha sido lindo darme cuenta de que gracias a mi chamba, de haberme ‘roto el lomo’, he podido lograr este viaje completamente sola. Me ha ayudado muchísimo, he conocido muchísimas cosas, personas y me encantaría seguir viajando, ahora quiero viajar mucho más dentro del Perú.

¿Estarás pronto en televisión?

No lo sé. La chamba siempre será agradecida, pero también es cierto que ahora voy a aceptar cosas que a mí me apasione y diga ‘oye, que buen personaje’ y sí lo quiero para un buen tiempo.

¿Te veremos de nuevo en proyectos de redes sociales como en YouTube?

No, soy muy mala hablando y después de unos 20 o 30 minutos ya me quedo sin energía social. Siempre me van a ver en Instagram chambeando, ahorita estoy bien con mi trabajo como actriz y en las redes...

Comentaste que te fuiste de viaje por salud mental, ¿te afectan mucho las críticas de los haters?

Más que los haters creo que la persona más cruel conmigo misma, soy yo. Gracias a las inseguridades que me ha generado el resto del mundo y los traumas con los que vengo, me hago internamente mucho daño y si encima hay impulsos externos todo se complica. Sin embargo, tengo mi psicóloga, mi psiquiatra estoy en comunicación con ellos. Creo que es muy necesario tener acompañamiento psicológico.

De otro lado, Merly contó que le puso la voz al personaje de Sofía en la película animada ‘Una aventura gigante’, que se estrena el 12 de enero, inspirada en las líneas de Nazca.

“Hacer el doblaje ha sido increíble, una experiencia distinta y un nuevo reto en mi carrera como actriz, porque ahora he interpretado a un personaje sin utilizar mi cuerpo, solamente mi voz. Y la dirección de Eduardo Schuldt ha sido maravillosa”, indicó.

