El controvertido Eddie Hidalgo, conocido popularmente como ‘Mero Loco’, presentó en televisión nacional a su hijo Rodrigo, quien confesó al programa ‘En Boca de Todos’ lo difícil que ha sido ser el ‘retoño’ del Mero durante su etapa escolar.

“Ser hijo del Mero Loco no fue fácil porque en el colegio, cuando uno es pequeño, va creciendo, la gente no sabe que todo en la televisión no es como se refleja”, dijo en una entrevista.

Rodrigo Hidalgo Hidalgo señaló que muchos de sus amigos se imaginan que su padre Mero es como en la televisión, sin embargo, esto no es así. En otro momento, se le preguntó si sentía vergüenza de su padre y respondió.

“Sí, sentí vergüenza porque te hacen ciertas preguntas, que tal vez te incomodan como, por ejemplo, ‘oye, tu mamá es Susy’ se ríen, hacen bromas y uno siendo pequeño con 8, 9 o 10 años no sabe qué responder porque es inseguro”, reveló.

Asimismo, confesó haber sufrido bullyng y agresiones, pese a que no pasaron a mayores, marcó su infancia. “Sí, me han agarrado (golpeado), felizmente no pasó nada, pero es algo que a mi papá se lo he contado y hemos sabido llevar. Obviamente, ahorita soy grande y a palabras necias, oídos sordos”, dijo.

SU RELACIÓN CON SUSY DÍAZ

En otro momento, el hijo del Mero Loco contó que le tiene un gran cariño a Susy Díaz, a quien la considera como una tía.

“De cariño le digo tía Susy, es una persona a la que estimo bastante porque ha estado con mi papá por varios años, no sé si como pareja, amigos, pero era alguien con la cual yo convivía”, señaló

También se animó a hablar sobre los amores de su padre. “Desde que yo tengo uso de razón, sin exagerar, mi papá habrá tenido unas 100 enamoradas, pero de una noviecita, que lo he visto cariñoso, serán unas mil”, dijo.