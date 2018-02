Messi: Astro del fútbol recibe camiseta peruana [FOTOS]

El conductor de ‘Al ángulo’, Franco Cabrera, hizo realidad su sueño al conocer a Lionel Messi y pisar el ‘Camp Nou’, el mítico estadio de Barcelona. El encuentro quedó registrado en la fotografía que compartió en sus redes sociales.



Franco, ¿cómo se dio el encuentro con Messi?

Fui invitado por Huawei para acompañar a 3 ganadores de un concurso que organizaron por su nuevo celular. Ellos ganaron un ‘meet and greet’ con Messi y tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con él y hasta que nos firme nuestras camisetas. Esto fue en Barcelona.



¿Es uno de tus jugadores favoritos?

Verlo fue maravilloso, además es sencillo y te hace sentir en confianza y, sí, para mí es el más grande jugador. Soy fan de su fútbol y me encanta el ‘Barza’, de hecho siempre tuve el sueño de ir al ‘Camp Nou’ y verlo jugar. Ayer, después de conocerlo, nos llevaron al estadio y nos armaron una mesa al borde del campo con piqueos. Mi sueño cumplido.



¿Messi es más que Cristiano?

Cristiano Ronaldo es tremendo crack también, pero Messi es distinto, su juego está por encima de todos.



¿Y qué hablaron?

Le regalé una camiseta de Perú con la que vamos a jugar en el Mundial. Le expliqué que muchos hinchas peruanos desean conocerlo y pedí por redes que le manden un mensaje y todos los puse en la camiseta, me lo agradeció sinceramente y ahí nos dimos un abrazo. (C.Chévez)



