Le mandó tremendo misil. Samahara Lobatón soprendió al público y a sus seguidores en Instagram al mostrar los ‘retoquitos’ que se había hecho en el rostro. La hija de Melissa Klug admitió que se había hecho algunos arreglos en la nariz y labios.

Sin embargo, no esperó que ‘Metiche’ la destruyera con sus ácidos comentarios. Esto ocurrió durante la emisión del magazine de Panamericana TV, en donde Kurt Villavicencio es uno de los conductores.

“Hay que decir la verdad, ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor” , expresó con sorna en un principio.

“¿Eso que tiene que ver? Tú tampoco eres bonito ni agraciado, ¿Cuál es tu problema si a ella le gusta? Que haga lo que quiera”, le respondió algo incómoda Karla Tarazona.

Esto no amilanó a ‘Metiche’, quien volvió a arremeter contra Samahara: “Salgo de mi asombro, ella en la nariz se ha hecho algo más, se ha puesto ácido hialuronico, Parece nariz de bruja lo que le han dejado a Samahara Lobatón.

“Tampoco me gustan las cejas de la Samahara, se le ve como cara de mala, no me parece una mujer atractiva ”, finalizó Villavicencio ante el asombro de sus compañeros.

