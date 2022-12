¡UYYYYY! Metiche no pudo con si genio y no dudó en rajar de Samahara Lobatón por los arreglitos que se realizó en el rostro. Según dijo, la hija de Melissa Klug está muy joven para comenzar a inyectarse los labios.

“Se le ve feo, parece boca de Pato Donald (...) No es una mujer bonita y agraciada, y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años”, señaló en D’ Mañana. No obstante, no esperó la reacción de su compañera Karla Tarazona.

“¿Eso que tiene que ver? Tú tampoco eres bonito y agraciado (…) ¿Cuál es tu problema si a ella le gusta? Que haga lo que quiera, vamos a tener más que hablar acá”, le dijo Tarazona a Metiche.

El conductor ni se inmutó por el comentario y continuó rajando de Samahara. “La veo rarísima, la boca está rara, a Sheyla le queda mejor”, agregó.

TE PUED INTERESAR

