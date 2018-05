Kurt Villavicencio siempre ha sido un personaje polémico y sin pelos en la lengua. Con su personaje de 'Metiche' estuvo en medio de varios enfrentamientos con figuras de la farándula local y hasta se peleó con algunos amigos frente a cámaras por lograr el escándalo.

Después de un incidente bochornoso en una fiesta, Kurt Villavicencio ha decidido mantener un perfil más bajo. Pero eso no lo detiene de brindar declaraciones picantes sobre anécdotas pasadas en TV.

Durante una entrevista con Andrea Llosa, Kurt Villavicencio contó que estuvo profundamente enamorado de un chico reality de Combate. Esto sucedió hace muchos años cuando él era parte del programa 'Hola a Todos' de ATV.

"Cuando lo conocí, lo veía guapo. Pero cuando empecé a ir a Combate a hacer mis notas diarias para Hola a Todos, que era de lunes a viernes,llegó un sábado y en mi casa decía 'extraño verlo'. Y ahí me di cuenta que sí, que me enamoré", dijo el recordado Metiche.

Sin embargo, dejó en claro que el participante de Combate le dejó en claro que él no sentía más que una amistad por él y que no le correspondía a sus sentimientos. "Desde la primera, él lo tomó a la broma, pero me dijo que me respetaba"

¿De quién se trata? Pues de Miguel Arce. El chico reality que actualmente vive en México y está enfocado en su carrera de actuación. Durante un corto tiempo, el excombatiente probó suerte en la conducción, pero decidió viajar para cumplir su sueño.

