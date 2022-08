NO LO PASA. Rafael Fernández brindó una larga entrevista a Magaly Medina donde da detalles de su separación con Karla Tarazona. El conductor Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, arremetió contra el empresario al asegurar que no está triste por su futuro divorcio con la expareja de Christian Domínguez.

“ Yo no veo sufrimiento, no se le ve sufrir, ni triste a Rafael cuando acude a la comisaría . Cuando uno se retira del hogar, retiras muchos recuerdos de lo que fue la relación. En esta relación, no solo era con Karla sino también con los hijos de Karla y la bonita familia que habían formado”, dijo.

En ese sentido, el conductor del programa ‘D’ Mañana’ incluso remarcó que el ‘Huevero’ tuvo una mala actitud con el periodista de ‘Amor y Fuego’ cuando lo abordó en una comisaría a donde llegó para señalar que se está retirando del hogar.

“Cuando él está llegando a la comisaría y se acerca el reportero, a él se le ve un poco desafiante y hasta medio malcriado, medio matonesco , la actitud en la cual él responde al reportero”, puntualiza.

SE CASARON POR BIENES SEPARADOS

Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron por bienes separados, aseguró el abogado de la conductora. Daniel Leyva dijo que la conductora y su aún esposo tendrán que esperar cumplir dos años de matrimonio para divorciarse.

“Ambos tienen que esperar los dos años de matrimonio civil para iniciar los trámites. Por ley tienen que seguir casados”, comentó Leyva.