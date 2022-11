¡SE CONFIESA! Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, brindó una entrevista a Magaly Medina y no pudo evitar quebrarse al revelar que sí le gustaría experimentar el amor de pareja, pero que eso no ha sido posible.

“(¿Tienes miedo a quedarte solo?) En algún momento, sí, ahora, no sé (...) Sientes la pegada en un domingo o feriado, con el tema de una pareja no he sabido entregarme, sí me hubiera gustado tener una pareja, me hubiera gustado experimentarlo”, expresó.

El conductor de TV indicó que tiene ciertas costumbres que no podría cambiar con una pareja. “Yo, por ejemplo, no podría compartir la cama con alguien, siento que tengo muchas manías”, agregó. Sin embargo, no se cierra a la posibilidad de enamorarse.

‘Metiche’ trabajó 8 años con Magaly Medina

Kurt Villavicencio fue uno de los invitados a la fiesta por el aniversario televisivo de Magaly Medina y aprovechó para aclarar que él y la ‘urraca’ nunca estuvieron peleados, pero que sí le sorprendió.

“Cuando Pepe García me manda el flyer yo le digo: “muchas gracias, pero es una broma” Yo la verdad que no lo creí, a mi me emocionó mucho, han sido 8 años de mi vida (...) Ir a la fiesta, me ha hecho recordar a mis papás, que ya no están conmigo, porque yo llegaba a la casa y les contaba qué pasaba en el programa”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Al fondo hay sitio: Cristóbal acompañó a July en su premiación luego que fue plantada por los González

Yaco Eskenazi justifica ‘ampay’ de Deyvis Orozco: “También me gusta ir al sauna, no se debe juzgar”

Joaquín Escobar confirma que ‘Yoni’ podría volver a ‘AFHS’: “Sé que hay interés, me encantaría”

Óscar del Portal se convierte en padre por tercera vez y acompañó a su esposa en clínica: “Ojalá que cambie”, dice Gigi