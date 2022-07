¡ES UN FUROR! ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ de Tito Silva Music x Tefi C se ha viralizado en redes sociales como TikTok, Twitter e Instagram. Luego que Bad Bunny cantó un extracto del tema en una transmisión en vivo, cada día más figuras y marchas internacionales, como HBO y Burger King, se sumaron al trend.

Recientemente, la canción, que tiene una letra simple, pero pegajosa, se catapultó al puesto 1 de la lista viral global de Spotify, plataforma de música.

Pero, ¿qué datos curiosos esconde ‘Mi Bebito Fiu Fiu’? A continuación, te los presentamos:

1. El ORIGEN. La letra de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ está inspirada en la supuesta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi.

En una conversación de WhatsApp, filtrada por Panorama, el exmandatario le envió una foto a lo que la mujer contesta: “Fiuuuu, fiuuu” . Además, Zully comparte otro mensaje: ” Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”.

2. MARVEL . El remix de Tito Silva Music se viene catapultando como una estrategia de marketing que aplican marcas internacionales como HBO, Burger King y el mismísimo Marvel, este último lo utilizó para promocionar la película “Thor: Love and Thunder”.

3. NO ES CANTANTE. Tito Silva reveló que Tefi C es una amiga suya y parte de su equipo creativo, pero no es cantante profesional.

“Es afinada; pero no tiene experiencia, solo que teníamos que hacer tan rápido el guion, porque la gente no espera y le dijimos que cante. Yo con las habilidades que tengo, le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, dijo a RPP Noticias.

4. EMINEM . Tito Silva aclara que su éxito es una adaptación de STAN - Dido ft. Eminem, por ello las melodías son las mismas. Incluso, tanto Dido y Eminem están oficialmente acreditados oficialmente como autores en Spotify.

5. ¿PROBLEMAS LEGALES? El youtuber mexicano, Luisito Comunica, no es ajeno al boom de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’, pero advirtió que el tema está hecho en base a la canción ‘Stan’, cosa que no ha negado Tito Silva, y que esto puede traer problemas legales.

“El día en que el productor empiece a monetizar directamente de la canción, ya sea por reproducciones, por ponerla en festivales, etc. sí que va a ser todo un problemón, puede ser toda una disputa”, dijo.

6. EL PODER DE TIKTOK. La canción se ha viralizado, principalmente por TikTok, en esta plataforma ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ es usada por los creadores de contenido de distintos rubros como entretenimiento e incluso K-pop.

El mismo Bad Bunny reconoció que escuchó el tema gracias a la mencionada red social de videos.

