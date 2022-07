Fuerte acusación. La joven argentina Mariela Vicenzi usó su cuenta de TikTok para expresar ‘su malestar’ tras la viralización de la canción ‘Mi bebito fiu fiu’, el mismo del que asegura es ella la verdadera creadora del tema viral del momento. ¿Qué dirá Tito Silva?

La usuaria usó su plataforma para enviar un contundente mensaje en el que asegura que ella era la cantante original, que le robaron la canción y que ahora está en busca de justicia.

“Hola gente, ¿Cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es Mi bebito Fiu Fiu, les vengo a mostrar que yo soy la cantante. La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, cuenta la usuaria argentina.

TROME - Tiktoker argentina dice que es la creadora de 'Mi bebito fiu fiu' (Video: Tiktok)

Momentos después, la joven se animó a cantar el coro del tema ‘Mi bebito fiu fiu’ y todos se quedan sorprendidos pues su voz no se parece en nada a la de la cantante original del video.

A pesar de que el video tiene más de 10 millones de reproducciones, el TikTok de la joven no es más que una broma que estaría jugándole a sus seguidores en sus redes sociales.