'Mi Esperanza': Érika Villalobos celebró cumpleaños con 'chape' de Yaco Eskenazi 

Érika Villalobos dijo que el beso que ‘Elsa’ se dio con ‘Percy’ ( Yaco Eskenazi ), en ‘Mi Esperanza’, fue el más esperado.



“El Perú entero estaba esperando ese beso. Hasta mis hijos en la casa me decían: ‘No, de nuevo’, porque siempre nos interrumpían. Todo el mundo quiere que ‘Elsa’ se quede con ‘Percy’, pero ‘Aníbal’ (Julián Legaspi) también tiene sus seguidores. En los próximos capítulos ‘Elsa’ tendrá que tomar su decisión”, afirmó.



La grabación del beso coincidió con el cumpleaños de Érika Villalobos, quien fue homenajeada por sus compañeros de elenco.



“Cumplí 44 años y ‘Elsa’ es uno de los mejores regalos que me ha tocado. A veces dicen que no eres tú, sino que el personaje te encuentra a ti. Creo que de alguna forma fue así”, señaló.



“Es el primer año que no veo a mis padres para mi cumpleaños. A mi esposo (Aldo Miyashiro) lo vi 5 minutos, a las seis de la mañana que se levantó para saludarme igual que mis hijos”, manifestó.