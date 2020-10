“Hay una química especial”, dijo la actriz Cielo Torres con respecto los rumores que señalan que tendría más que una amistad con el actor Andrés Vílchez, con quien comparte roles en la novela ‘Mi vida sin ti’ y hace unos días grabó un peculiar TikTok.

“Con Andrés la pasamos súper bien. Hay una química especial y seguiremos grabando TikTok porque a la gente le gusta”, precisó Torres.

En el TikTok que grabaron se ve una gran cercanía entre ambos y sus seguidores indican que harían una bonita pareja…

Agradezco el cariño de la gente y tomo con humor que nos vinculen. Es algo que suele pasar siempre con los compañeros de reparto actoral. Andrés es un chico guapísimo, soltero y nos divertimos mucho.

Todo el elenco de la novela está conviviendo por medidas de precaución...

Sí, tenemos una linda energía y eso es bueno porque hace que la convivencia sea más llevadera.

‘Mi vida sin ti’ está liderando en el horario.

Estamos súper felices, todos en el elenco estamos entregados al 100% con nuestras historias y el confinamiento hace que estemos concentrados en nuestro trabajo.

De otro lado, tu tema ‘Nunca es suficiente’ continúa número uno en las principales emisoras radiales…

La gente que me conoce sabe que soy perfil bajo, me enfoco netamente en mi carrera y no me gusta salir a la palestra por algún enfrentamiento con alguien. Agradezco el cariño de mi público y dentro de poco anunciaré más sorpresas. (L. Gamarra) bhActriz afirma que Vílchez es un chico guapísimo, soltero y solo se divierten mucho