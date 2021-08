SE DICEN DE TODO. Michael Finseth, el recordado ‘Memo’ de Mil Oficios, protagonizó una acalorada discusión con el director de cine, Fabrizio Aguilar, por el gobierno de Pedro Castillo. Ambos discutieron duramente por las redes sociales donde no faltaron usuarios que intervengan al respecto.

Todo inició cuando el actor Finseth trajo a la luz un post de Aguilar, publicada hace un mes, que decía “El silencio de los que sobran” en referencia a la victoria del maestro chotano frente a la Presidencia de la República. Sin embargo, a pocos días de haber asumido el cargo el nuevo jefe de Estado y ante los cuestionamientos que existen, ‘Memo’ le respondió fuerte y claro.

“Hola, Fabrizio, te noto silencioso. Qué te parece el nuevo premier del Perú, por el partido que votaste el de Castillo y Cerrón desde la madre patria”, inició el conocido actor.

El también cineasta no se quedó callado y le lanzó un ‘misil’ al decirle que sigue lamentando que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no haya ganado la Presidencia.

“Michael, pésimo me parece, si tan interesado estas en saber que pienso. ¿Por qué? ¿Tú sigues llorando porque no gano tu K? Pero lo que más me llama la atención es que entres a mi página y a un post de hace un mes, descontextualizándolo. Qué bueno que me sigas con tanto interés. En cambio yo no te sigo porque no encuentro nada interesante para comentar”, sostuvo.

Al respecto, Michael Finseth volvió a arremeter contra el productor ante su “silencio” por la designación del cuestionado congresista Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

“Fabrizio, qué bueno saber de tu respuesta. Por eso comentaba, como estabas callado medio frío, indiferente. Era mi pregunta sobre tu apoyo a Castillo. Desde la hermosa ciudad de Madrid donde perdieron los comunistas y ahora tú con el valiente voto apoyaste lo que está sucediendo en el país, cómodamente sentado, desde una democracia. Y sigues con lo de la K, por Dios eso no tiene nada que ver, pero bueno no entendiste nada”, precisó.