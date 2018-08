Martes 26 de octubre del 1993 era la fecha marcada en el calendario por miles de fanáticos de Michael Jackson en el Perú. Este era el esperado día en el que podrían ver por fin en vivo al 'Rey del Pop' en el Estadio Nacional, un evento que marcaba, además, la llegada de los 'megaconciertos' a nuestro país en una época marcada por el terrorismo.

'Dangerous World Tour 1993' era el nombre de la gira con la que Michael Jackson llegaría a nuestra país. La empresa Prodin del chileno Ernesto Clavería estaba detrás de los shows del cantante en Brasil (2), Argentina (3), Chile (2) y Perú.

Al cumplirse 60 años de su nacimiento, este 29 de agosto, en Trome recopilamos los preparativos que se realizaron para la llegada del astro de la música mundial a nuestro país.

LAS PREVIAS AL CONCIERTO.

En Perú, el escenario que se estaba instalando en el Estadio Nacional debía medir 28 metros de largo y 77 metros de ancho. Más de 60 mil personas serían testigos del espectáculo del momento.

Dos pantallas Jumbo Tronic se instalarían a los lados del escenario para que las personas que se encontraban en las localidades más alejadas, disfruten del show. Estas tendrían una dimensión de 5,4 por 9 metros. El camerino también era una parte importante que los organizadores debían considerar en el tour.

Aury Tang, encargada de prensa del concierto de Michael Jackson en Perú, nos contó detalles de los preparativos y los momentos de incertidumbre que se vivieron en el Perú tras la cancelación del show del 'siglo'.

"Según el 'book' que me entregaron (en el que se detallaba cómo llevar la prensa del concierto), se especificaba que el camerino debía estar decorado con 'gnomos' en las paredes. La cama debía tener un tul como la de las princesas. Para jugar, debíamos conseguirle una pelota y, además, muchos caramelos M&M", cuenta Tang a Trome.

LAS ENTRADAS

Las entradas, que contaban con un diseño especial para los fans propio de la gira 'Dangerous World Tour', se pusieron a la venta en todas las tiendas de la cadena Hogar y los precios iban desde los 45 soles, según informó El Comercio.

-Occidente alta: 270 soles*

-Occidente intermedia: 320 soles*

-Occidente baja: 270 soles*

-Oriente alta: 200 soles*

-Oriente intermedia: 220 soles*

-Oriente baja: 180 soles*

-Plataforma preferencial o cancha: 150 soles*

-Tribuna norte: 45 soles. *



*A estos precios se les debía aumentar el 15% por disposición de la Municipalidad de Lima.

Tanto era el furor por el show que Panamericana TV y los managers de Michael Jackson firmaron un contrato de exclusividad para cubrir, minuto a minuto, todos los movimientos de 'Jacko' en el Perú, desde su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, hasta la grabación de parte de esperado show en el Nacional.

Pese a que todo estaba listo, Michael Jackson llegó al Perú y canceló el único concierto que había programado. El intérprete de 'Billy Jean' dejó vestidos y alborotados a sus miles de seguidores.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Aury Tang nos cuenta que viajó a Argentina para presenciar el concierto de Michael Jackson y así ultimar detalles de lo que sería el manejo de prensa en nuestro país, días después. Como medidas dispuestas por la producción, los periodistas solo podían tomar fotos, sin flash, durante las dos primeras canciones del show.

Como dato curioso, Tang indicó que tuvo una reunión con su par chilena, quién se encargaría de llevar las comunicaciones del concierto en el país del sur, y con la Jefa de Prensa de Michael Jackson, para definir algunas actividades que realizaría el cantante en su visita a Perú y Chile.

"La encargada de prensa chilena dijo que llevaría a Michael Jackson a conocer al 'Parque Arauco' (un centro comercial), yo dije que lo llevaríamos al Parque de Las Leyendas y que le regalaríamos una llama. Simplemente, la jefa de prensa de Jackson se emocionó y me dijo que era perfecto pues él amaba a los animales", agregó.

Los problemas empezaron en Chile, cuando Michael Jackson canceló su primer concierto y solo se presentó el 23 de octubre de 1993. El empresario encargado tuvo que reunir en el Estadio Nacional chileno a todas las personas que habían comprado tickets para las dos fechas, pues afortunadamente no se habían vendido al 100 %.

Muchos dicen que un dolencia muscular marcó el final de su gira sudamericana pero Audy Tang tiene otra versión. Al parecer una diferencia entre la Producción de Michael Jackson y las autoridades encargadas del Estadio Nacional chileno hicieron que los términos en los que se realizaron los preparativos no fueran los más deseados.

"No permitieron que los camiones ingresen normalmente al estadio porque no querían malograr el pasto del Estadio Nacional. Esto molestó al equipo de Michael Jackson e hizo que cancelara un concierto allá y luego que no viniera a Lima", señala. Otros, se aferran más a las versiones que afirman que el artista presentaba dolores y problemas estomacales e incluso se animan a mencionar que 'el terrorismo lo alejó de Perú'.

"Que estaba en las Líneas de Nazca", "Que estaba en Machu Picchu", "Que llegaría el lunes y ya no domingo", "Que el concierto se reprograma a noviembre", fueron algunas de las excusas que se utilizaron para tratar de 'calmar las aguas' de un hecho que finalmente nunca sucedió: Michael Jackson nunca pisó suelo peruano.

Tras su concierto, Michael Jackson abandonó Chile y se fue directo a México para continuar con los 5 shows pactados en el Estadio Azteca, como parte de su gira mundial, la misma que luego canceló debido a su adicción a los analgésicos surgida a raíz del estrés ocasionado por las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Pese a que el cantante continuó en actividad hasta el 25 de junio de 2009, fecha de su muerte, el nombre de nuestro país nunca más volvió a estar en su órbita, a excepción de la llama peruana que tenía en su rancho de Neverland, llamada Louie. Larga vida al 'Rey'.