Micheille Soifer inicia una nueva etapa como mujer y artista. Afirma que ha aprendido de sus errores, que no volvería a enamorarse sin conocer bien a la persona y menos callar las cosas que la lastiman. Con ella no van los ‘lutos’ porque le gusta vivir intensamente y lo que ahora gana no lo despilfarra con cualquiera.

Micheille, ¿te arrepientes de algo?

No me arrepiento, pero sí he aprendido de mis experiencias. No volvería a cometer el mismo error.

¿De qué errores estamos hablando?

Creo que de enamorarme sin conocer bien a las personas, confiar. Soy una persona muy confiada. También a no callar. Callé muchas cosas y eso me lastimó mucho como ser humano, pero ya no me la vuelven a hacer.

Llevaste un curso intensivo...

Ja, ja, ja. Así es y siento que he aprendido muchísimo. Mira, hay gente que me conoce desde que era un ‘piojo’ y puede decir que la he luchado y sufrido trabajando siempre. A mí nadie me regaló nada.

¿No la has tenido fácil?

Para nada. Entonces, cuando estás en esta edad (31 años), en este momento, dices: Pucha, ya merezco ser feliz, hacer lo que me apasiona, merezco que me escuchen y enfocarme en mí.

¿Eres una mujer que se ilusiona muy rápido?

Sí, es que soy muy amorosa. La gente siempre ve a la Micheille de carácter fuerte, la del reality, pero quiero que conozcan a la Micheille Soifer real, la del día a día, la que defiende a su equipo, mi familia, mis amigos como una leona. Soy una persona muy amorosa, cariñosa, me encanta brindar ayuda de corazón.

Micheille Soifer cuenta que calló muchas cosas cuando estuvo en pareja , pero eso ya no se volverá a repetir. (Foto: Allengino Quintana /GEC)

¿No sientes que se aprovecharon de ti?

Siento que yo no estuve mal porque amar es bonito, estuvieron mal las personas que se aprovecharon de ese corazón.

Muchos se acercarán a ti por tu fama mediática.

Creo que no solo a mí, eso les pasa a muchas personas públicas. Creo que sí se puede ayudar a una persona a salir adelante y, si tienes el nombre y los medios, lo haces.

¿Guardas ‘luto’ cuando se termina una relación?

Si Jennifer Lopez al día siguiente (de romper con Álex Rodríguez) ya tenía novio, ja, ja, ja… No creo en ese tema del ‘luto’, no hay tiempo para eso. Uno tiene que vivir feliz y aprovechar cada momento. Hay situaciones muy difíciles que vamos a vivir, pero honestamente no hay tiempo para seguir sufriendo, hay que tratar de salir adelante rápido.

¿Has hecho borrón y cuenta nueva?

Si, y es lamentable que siempre me sigan preguntando de fulano de tal. Ya tendrá sus hijos, su esposa y me siguen preguntando, me da una pena. Pero borrón y cuenta nueva, esta es una nueva Micheille, diferente, real, ya no tengo que estar haciendo nada que yo no quiera, voy a ser yo. Y es esa Micheille sencilla, amorosa, humilde, pero con carácter.

Micheille Soifer está contenta con su figura aunque extraña sus 'yucazas', pero el sobrepeso y las hernias en la columna no la dejaban dormir. (Foto: Allengino Quintana /GEC)

Te has renovado por completo…

Creo que todo eso es un proceso, un camino de aprendizaje, sigo aprendiendo hasta el día de hoy y me seguiré equivocando porque soy un ser humano. Seguro de acá a dos años me enamoraré o me casaré, no lo sé, pero trato de disfrutar todo lo que hago al máximo y lo valoro.

¿Qué valoras más?

Creo que esta pandemia nos enseñó a valorar, a apreciar lo que uno se gana con tanto esfuerzo y no despilfarrarlo con cualquiera.

Ya tienes 31 años, ¿has conseguido todo lo que querías?

Todavía, recién estoy empezando. Creo que la escuela que he tenido ha sido muy buena, pero recién empieza lo bueno, creo que ya llegó el momento de despegar.

Micheille Soifer revela que su tema 'Nena' tiene más de siete millones de reproducciones, que 'Bye bye' cuenta con un millón de reproducciones en YouTube y este 1 de noviembre lanzará la canción 'Tempo'. (Foto: Allengino Quintana /GEC)

También en lo personal…

En todo nivel, pero ahora estoy enfocada en lo profesional. Estoy bien, feliz, mi primera canción ‘Nena’ tiene siete millones de reproducciones en YouTube, ‘Bye, bye’ un millón de reproducciones y este 1 de noviembre lanzaré mi tercera canción ‘Tempo’, con mi disquera ‘Monumental Music’.

¿Cómo tomas las críticas por tu nueva figura?

Yo me siento bien, pero una persona dice ‘está muy flaca’ y todo el mundo lo repite. Honestamente extraño mis piernotas, pero ¿qué iba a hacer con mis ‘yucazas’ y mis hernias? Tengo que estar saludable y durmiendo bien porque era un dolor de espalda terrible por mi sobrepeso.

¿Te sientes feliz contigo misma?

Ahora sí. Hoy te puedo decir que estoy parejita, me siento bien, más saludable, tengo más energía, hasta siento que me he bajado la edad, un poco. He vuelto a ser ‘yo’ de nuevo.

¿Alguna de tus parejas te presionó para que bajes de peso?

No, aunque hubo un par de comentarios por ahí fuera de lugar. Nunca les hice caso a las críticas de la gente que me decía ‘gorda’, ‘chancha’, ‘pig’, pero llega un momento que te choca. Tengo carácter y todo me resbala, pero hay personas que no son fuertes, que son más débiles de sentimientos y las destruyes.

¿Ahora no hay ningún galán que te esté ‘tirando maicito’?

Debe haber, pero no le respondo si me escribe. Estoy enfocada en mi carrera y creo que ya tengo que tener otras aspiraciones.

¿Desconfías cuando alguien intenta acercarse a ti?

Sí, ahora no podemos calificar a todos por las desgracias pasadas. Pero Dios sabe lo que hace, en su momento mandará a una persona de buenos sentimientos.

Siempre hablaste de tu deseo de ser madre. ¿Aún sigues pensando en la maternidad?

Sí, pero honestamente estoy manteniéndome (la figura), así que todavía no. Ya suficiente con los tres hijos que tiene mi hermana.

¿Cómo te ves de aquí a 10 años?

Mínimo ya debo haberme ganado unos cuantos Grammys. Ese es el objetivo, todo artista sueña con llegar a ese nivel y vamos a seguir hasta lograrlo.

¿Y a nivel personal?…

Durmiendo acompañada de mis Grammys, ja, ja, ja