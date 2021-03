Micheille Soifer ha dejado el pasado atrás para abrir un nuevo libro y escribir su propia historia en la que se pone en primer lugar asimilando sus experiencias como cicatrices, sin postergar su lado pícaro y travieso, su lado de ‘Nena’.

¿Qué tanto de ‘Nena’ tiene Micheille Soifer?

Sigo siendo una nena, pues a pesar de que tengo mucha experiencia laboral e hice mil cosas en mi vida, creo que todavía tengo ese lado interno de palomilla y divertida muy marcado.

‘Michi’, ¿tienes 28 años?

Tengo 31, pero parezco de 25. Soy la mayor de mis hermanas, pero la menor en todo sentido, ellas me cuidan, tengo una alma de niña tan grande que por mí no pasan los años.

Tal vez esa ‘alma de niña’ te traiciona porque también eres intensa.

Es verdad, soy intensa y apasionada para todo, por eso esta carrera musical la haré con todo, sin frenos, porque he dado mucho para otras personas, trabajé para tantas empresas, hice colaboraciones, pero es la primera vez que voy a hacer algo para mí.

Estás empoderada...

Obvio, ahora estoy imparable.

¿Qué te pasó para marcar este despegue?

Me cansé de mirar al costado, de pensar en el qué dirán, de que si estoy gorda, flaca, que si hago o deshago y dije basta. Me propuse alcanzar mi sueño y es lo que estoy haciendo. Creo que las oportunidades hay que tomarlas. El mundo vive una etapa tan difícil (por la pandemia) que ahora nos toca valorar cada oportunidad que se nos presenta.

¿Qué no volverías a hacer de tus experiencias vividas?

Te digo la verdad, estoy orgullosa de mis cicatrices, estoy feliz de las equivocaciones que cometí porque me hicieron la persona que soy, no puedo decir que no me voy a volver a equivocar porque seguro lo haré, soy joven y tengo derecho a aprender de mis errores.

Como quien dice: hay que sobarse y seguir adelante.

No hay errores que no se puedan arreglar.

Pero no más ‘sugar mami’...

Ja, ja, ja… no digo que sea malo compartir tus conocimientos o apoyar a otra persona, pero para ayudar a otro primero tú tienes que estar bien.

No puedes postergarte para que otro sea feliz...

Exacto, primero tienes que quererte y ya luego puedes ayudar a otra persona.

¿Te quitaron las cadenas?

Es que de eso se trata mi canción, de una nena que se pone linda para para ella misma. El coro dice ‘que se cansó de ser la niña buena, no más la tonta, la que cree mentiras, se va a poner rica, ir al gimnasio’...

¿Se puede ser amiga de un ex?

Ehhhh, creo que sí…. Pero es un tema de casa, si me respetas puedo ser tu amiga. Creo que de las relaciones sentimentales, personales, amicales, hay que quedarnos siempre con lo mejor y punto, no ganamos nada llevando lo malo.

¿Con qué te has quedado de tus exparejas, porque algunas no se portaron bien?

Como sabes, ya pasaron tantos años, hay tanta distancia, que no quiero que mañana se diga que Micheille habló de fulano, eso haría que perdiera en lo que hoy estoy concentrada.

Duele que a uno le mientan o acaben con nuestras ilusiones...

Te puedo decir que muchas chicas se van a identificar con varios momentos de mi canción, yo en particular con el que dice que está pensando en ella.

En el video te has destapado...

Sí, salgo súper sexy, he salido de mi zona de confort, he sacado toda mi sensualidad. Además, estoy feliz porque en pocas horas se convirtió en tendencia y número uno en YouTube.

¿Y ahora estás en tu peso ideal?

Obvio, estoy más rica que nunca, estoy fabulosa. La operación (de manga gástrica) fue la mejor decisión que tomé.

Magaly te ha criticado, ¿irías a su set?

Sin ningún problema, creo que sería mejor, para compartir con ella esta bonita experiencia. No podría decirte nada malo de una figura pública, si alguien me da una cachetada, pondré la otra mejilla, hay que aprender a perdonar. Deseo llegar a las grandes ligas de la música urbana para que Magaly algún día me haga un reportaje.

¿Poner la otra mejilla así insinúen que te estás metiendo en una relación?

Uno siempre tiene que defenderse, sino quién lo hará, tampoco nadie puede deshonrarnos como seres humanos. Solo te puedo decir que estoy concentrada en que nada me distraiga para sabotear mi carrera.

Solo piensas en tu carrera, ¿tu vida amorosa está postergada?

Creo que sí, por ahora tengo mucho amor, pero para mi música. Tengo una balada increíble que la he cantado con el corazón en la mano, porque no hay amor más hermoso que el amor propio.

El reguetón es un género en el que ahora participan muchas mujeres y la competencia es dura...

Sí, y mira que ahora tenemos una peruana como Leslie Shaw haciendo patria en este género y me encanta, es lo máximo. La verdad, tomé la decisión de ‘lanzarme a la piscina’ al saber que tenía el respaldo de una productora como Monumental Music, que confía en mí y me dice ‘vamos a hacerlo porque queremos verte brillar’.