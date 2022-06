En busca de seguir conquistando la industria musical urbana, Micheille Soifer viene grabando un feat con la cantante estadounidense Mariah Angeliq, quien es famosa por interpretar “El Makinón” junto a Karol G.

Además, a sus 22 años, Mariah también es conocida a nivel mundial por sus colaboraciones con Farruko, Prince Royce, Sebastián Yatra, entre otros. Incluso, sus temas “La Tóxica”, “Perreito” y “Taxi” son muy sonadas en las radios y plataformas digitales.

Con esta nueva propuesta musical, que promete ser la sensación de este año, Micheille y Mariah están bajo el mando del conocido productor del género urbano, Rojas on the Beat, quien maneja el sello estadounidense Inzei Records y ha trabajado con estrellas como Rauw Alejandro, Lil Pump, entre otros.

La nueva canción se grabará con la nueva disquera Inzei Monumental, que es la unión del sello estadounidense con Monumental Music.

A través de un video, Angeliq indicó que la pasa muy bien al lado de Soifer y calló la boca de los críticos.

“A mí no me gusta trabajar si no hay una buena vibra y ella (Micheille) me da una buena vibra. Estamos haciendo buena música y estoy súper contenta de hacer el video. Además, para que vean los que hablan m... qué pasa cuando se juntan dos mujeres”, refirió.

En tanto, el productor Rojas on the Beat sostuvo que está súper emocionado de tener dos muy buenos talentos del género urbano.

Recordemos que la artista estadounidense, que suena en radios y con millones de reproducciones en YouTube, llegó a nuestro país para el festival “Los Reyes del Flow” que se realizó el 21 de mayo. Luego no dudó en aceptar la propuesta para el feat con Micheille.

VIDEO RECOMENDADO