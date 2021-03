Micheille Soifer dijo que en la industria del espectáculo no deben haber enemigos ni hacer leña del árbol caído, menos entre mujeres, y aseguró que no tiene ninguna enemistad con Rosángela Espinoza.

Ahora que estás en un nuevo comienzo personal y artístico, esa enemistad con Rosángela Espinoza, ¿ya pasó?

Sí, ya fue. Sé que Rosángela me extraña, yo no…¡mentira! Ja, ja, ja. Creo que en esta industria (medio artístico) no hay que tener enemigos, debemos sumar y unirnos. Somos los artistas que tiene el país y creo que no hay que aprovechar la debilidad que tienes para hacerte leña del árbol caído, no solo lo digo por los hombres también por las mujeres con sus críticas. No hay por qué atacarnos.

Micheille Soifer y Rosángela Espinoza cuando competían en 'Esto es guerra'

El coronavirus atacó a Chris...

Sí, mi hermanita Chris enfermó y fue muy difícil porque vivo con ella y tenía que cuidarla y debía cuidarme el doble, no es que mis defensas estén bajas por perder peso, sino que debo tener mucho cuidado, pero menos mal que a el virus no la tumbó.

Tu tema ‘La nena’ es un éxito...

Sí, estoy agradecida con el público por cómo han recibido mi canción, estoy cumpliendo mi sueño.