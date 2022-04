Las integrantes del reality ‘Esto es guerra’, Micheille Soifer y Rosángela Espinoza dejaron atrás las rencillas y se han convertido en buenas compañeras de trabajo. Así lo reconoció la cantante para las cámaras de ‘Más Espectáculos’.

“Hemos salido a comer en una oportunidad. Yo la quiero mucho. Creo que el tema de la piconería, de la competencia quedó hace mucho tiempo atrás... Ya nos reímos, nos venimos a bacilar. Una cosa es la competencia, nos rajamos entrenando, pero también nos divertimos un montón todos somos amigos y compañeros”, señaló Micheille Soifer.

Rosángela Espinoza antes recibía mucho ‘hate’

Por su lado, Rosángela Espinoza explicó que este año no se prestará para hacer un show pesado como lo hacía en el pasado debido a que por ello recibía mucho ‘hate’ en redes sociales, lo que la hacía sentir muy mal.

“Hoy en día hay que dejar de lado el rencor, la mala vibra y pasarla bien, de eso se trata de que el público se divierta y se entretenga con nosotros. A veces una discusión lleva a la otra y conlleva a otra serie de problemas, al final te quitan el habla, te miran feo, ya no quiero eso en mi vida, quiero paz, tranquilidad y amor”, expresó Rosángela Espinoza.

“Este año he venido con buena onda, quiero dejar en claro que no quiero hacer un reality fuera de lugar, no quiero prestarme para nada o un show pesado. Antes llegaba a mi casa y no me sentía bien por el hate que recibía. Ahora duermo bien, me felicitan por como estoy en la competencia y eso me alegra muchísimo porque veo mi mejora y el público se da cuenta de que me estoy esforzando para dar puntos para mi equipo”, agregó la combatiente.

