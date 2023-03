Micheille Soifer brindó una entrevista para el canal de YouTube “Flowreando” en donde se animó a revelar detalles poco conocidos de las experiencias que vivió con su exparejas. Incluso, reconoció públicamente que sí ha mantenido a más de una de sus parejas.

“Lo que no volvería a hacer es mantener a un hombre, nunca más”, afirmó Soifer. Tras esa confesión, la entrevistadora le preguntó: “¿Has sido la Sugar Mami de varios?”.

Para la intérprete de “Modo Perreo” sus expareja han sido las que se han aprovechado de ella. “Se podría decir bien Sugar, yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados”, afirmó.

En otro momento, Micheille Soifer sorprendió cuando reveló que invirtió casi 20 mil dólares en un obsequió que le hizo a Erick Sabater.

“Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares. Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo. Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya hablamos, ya pasó”, comentó.

