Micheille Soifer aseguró que su etapa en los realities se terminó y pensó que su carrera musical llegó a su fin cuando la operaron de unos nódulos en la garganta.

“La televisión me encanta, pero no volvería a un reality. Ya pasé ese proceso, siento que mi tiempo ahí se terminó. He estado en ‘Combate’, en ‘Esto es guerra’ y creo que es el momento de agarrar nuevos retos. A fin de año estaré en la serie ‘Junta de vecinos’ como Danitza. Me encanta la televisión, sí volvería, pero a algo diferente”, afirmó.

De otro lado, afirmó que se siente orgullosa de todos los pasos que ha dado en su carrera.

“Para mí ha sido una aventura muy bonita porque hoy soy una mujer de 31 años bien puestos, trabajadora y sobre todo soñadora, que no se avergüenza de las cicatrices, más bien se siente orgullosa”, dijo.

Pasaste por momentos de angustia cuando te operaron de los nódulos en la garganta.

Hace siete años tuve una operación porque perdí mi voz. Pensé que todo se había terminado, que ya no había porque seguir luchando porque definitivamente yo he entrado a la tele para cantar. Pero de la noche a la mañana perdí la voz, tampoco tenía la voz de Whitney Houston, pero era Micheille Soifer. Sentí que ya no había un propósito, que no volvería a cantar y ahora estoy iniciando una nueva aventura con Monumental Music, mi disquera y segunda familia.

Comentaste que hubo un tiempo que creías que no volverías a cantar...

Mi voz, creo, nunca va a volver a ser la misma, pero me gusta la que tengo ahora. Creo que la que tenía antes era muy de niña. Ahora está más ronquita. Me tomó un proceso largo aceptarla y ahora me gusta más que antes.

Se dice que la censura de YouTube a tu video ‘Bye bye’ es parte de una estrategia para que la gente entre a verlo...

No, si fuera una estrategia créanme que hubiera funcionado muy bien. Yo estaba muy triste e hice una queja pública para que nos levanten las restricciones, solo nos queda esperar porque ya hemos enviado diferentes solicitudes, hemos apelado también para ver porque nos están censurando. Yo creo que ‘La nena’ (el video) fue un poco más sexy y nos fue muy bien, por ese lado no hubo restricciones.

Tal vez no cubrió las expectativas porque ‘La nena’ tuvo más vistas.

‘La nena’ dejó la valla alta. Pero cada producto que hacemos es con cariño y amor, y no podemos compararlos.