Micheille Soifer llegó este sábado al set de “Estás en todas” para promocionar “Ay mi moreno”, su nuevo tema musical. Sin embargo, no imaginó que ‘Choca’ Mandros la terminaría llamando ‘sugar mami’ en pleno vivo.

“Amiga querida toma asiento ¿Qué es de tu vida”, dijo ‘Choca’ al ver a Soifer en el set. “Promocionando mi nuevo tema “Ay mi moreno”, haciendo de las mías, trabajando en mi música”, respondió la cantante.

Ante ello, Yaco consultó si había algún moreno en especial al que iba dedicado su tema, a los Soifer respondió: “Hay varios morenos, por ejemplo hoy vengo a dedicársela a ‘Choca’. Pero de que tú hables sentimentalmente, no pero hay un chico que me gusta”.

Reacción de Micheille cuando le dicen que es la verdadera sugar mami

Choca intervino para consultarle a la cantante si era verdad lo que dicen que ella es la verdadera ‘sugar mami’ . “Amiga como es eso que eres la verdadera ‘Sugar mami’”, increpó ‘Choca’. La intérprete de “La Nena” aseguró que eso fue en el pasado. “No, no, era ya aprendí. Ya no más”, resaltó la exchica reality.

Finalmente, los conductores de “Estás en todas” le pidieron que ya no comenta los mismos errores del pasado en su vida sentimental. “Amiga, por favor, la lección la has pasado, has repetido de año, tres veces”, comentó Choca. “Son tres goles en contra”, añadió el esposo de Natalie Vértiz.

Magaly ‘fulmina’ a Michelle Soifer por recién reconocer que mantenía a sus exparejas

Michelle Soifer dio a una entrevista al canal de YouTube ‘Flowreando’ y sorprendió a más de uno al reconocer que ella mantenía a sus exparejas sentimentales.

Ante estas declaraciones, la conductora Magaly Medina opinó al respecto y señaló que la cantante tiene poco ego por haber sido una ‘Sugar mommy’. “Le costó muchos años y muchos novios para aprender la lección, el último novio que tuvo fue el ‘Principito’ y le puso una hamburguesería y siempre salía a defenderlo cuando le decíamos que él era un ‘carga carteras’ y un mantenido”, comentó ‘La Urraca’.

