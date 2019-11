El cantante cubano Michel Maza, excantante de la agrupación La Charanga Habanera, fue captado en situación de indigencia y ganándose la vida cantando en las calles de Colombia.

La página de Facebook Periódico cubano publicó un clip donde aparece el artista cantando con un cigarro en la mano, usando ropa vieja y zapatillas rotas.

Lucía de la Cruz se conmovió al ver la situación de Michel Maza y compartió el video en su red social.

“No saben lo triste que me siento, la pena que siente mi corazón de ver esto de mi Michel Maza en Colombia”, escribió la cantante peruana

Rolando Zaldívar, periodista radial cubano, manifestó al citado medio que intentó pedir ayuda para Maza. “Me ha llegado un video relacionado con Michel Maza. Yo no publico cosas negativas que tengan que ver con mis amigos. Su Mamá y su hermana son mi familia", señaló.

Michel Maza fue integrante de la orquesta La charanga habanera en la década de los 90s.

El cantante indicó que nunca estudió música y tiene un talento innato. "No estudié en la escuela, lo mío fue sangre y oído. A los 16 años empecé con la Charanga. Me invitaron a un concierto, canté, les gustó y me quedé", dijo Maza en una entrevista en el 2013.