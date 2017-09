Michela Elías hace triste revelación sobre estado de salud que compromete su futuro [VIDEOS]

Una triste revelación hizo Michela Elías en el programa 'Combate'. La joven participante del reality de competencia se sentó frente a una vidente, quien contó que muchos problemas familiares afectaron hace muchos años a la rubia.

Esto motivó las lágrimas de Michela Elías. La participante del equipo Rojo escuchaba atentamente a la vidente. Sin embargo, cuando la mujer le hablaba sobre su futuro en donde veía un bebé varoncito, la joven se quebró en llanto. Gian Piero Díaz quiso saber por qué la chica reality se ponía tan mal.

En ese momento, Michela Elías reveló que, tras sufrir trastornos alimenticios durante su adolescencia, un especialista le comunicó que no podría convertirse en madre. Esto, debido a todo el daño que sus órganos sufrieron durante su época de crisis.

"Yo amo a los niños y en un momento, yo por atentar contra mi salud un especialista me dijo que yo no iba a poder tener una familia, yo no iba a poder salir embarazada", explicó entre llanto Michela Elías.

Michela Elías revela triste estado de salud

La joven combatiente explicó que el divorcio de sus padres ocasionó que ella se aislara y atentara contra su salud. Por ese motivo, bajó extremadamente rápido de peso. Michela Elías señaló que incluso pensó en quitarse la vida.

"Yo sufrí cuando mis papás se divorciaron porque sentí que perdía todo. Sentía que mi mamá por su trabajo no estaba conmigo y se sacaba la mugre por darnos lo mejor y no la veía. Y mi papá también. Ambos tuvieron problemas y eso me impidió estar cerca a él. Me sentía triste, no quería vivir. Quería lastimarme", dijo Michela Elías.

Hace algunos meses, Michela Elías dio una entrevista para Día D. En ella, la joven hablaba de los trastornos alimenticios en los que cayó por la depresión. Por ese motivo, le pidió a las personas que sufren de esta enfermedad que acepten que tienen un problema y no tengan miedo en pedir ayuda.

"Siempre hay que pensar que hay alguien que está en una situación más difícil que la de uno mismo. Siempre agradecer por las pequeñas cosas que tengas, siempre salir adelante, siempre tener la mejor de las actitudes, siempre ser agradecido y siempre darle con todo menos miedo", dijo en aquella ocasión Michela Elías.

Michela Elías revela trastornos alimenticios

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.