Michela Elías dejó impactos a los fanáticos de Esto es Guerra al revelar que no la pasó nada bien en la época en la que participaba en el reality de competencia de América Televisión. “Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos”, dijo para Amor y Fuego.

En ese sentido, contó que cuando se lesionó la rodilla compitiendo y tuvo que operarse, ninguno de sus compañeros del programa fue a visitarla. “En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí”, acotó la rubia.

Asimismo reveló que se deprimía y tenía el autoestima en el piso, además de llenarse de ansiedad. “A mí la tele me generaba mucha ansiedad, me acuerdo que cuando iba al canal se me aflojaba el estómago horrible”, indicó para el espacio de Willax.

Michela Elías comparó Combate con EEG y aseguró que en el programa de ATV sí la pasó increíble. “En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento... yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración. Ahora ya estoy en mi nota, yo sé lo que valgo, qué pena que otras personas no lo sepan”, dijo la rubia.

La modelo reiteró que en el reality de América Tv no la valoraban. “Sentía que no les servía, dentro del reality hay personas que les funcionan y otras que no y yo no les funcioné en algún momento... Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida”, resaltó.

MICHELLA HABLA DE LA FIESTA CON FLAVIA Y AUSTIN

Michela Elías reveló que la fiesta de Año Nuevo en la que estuvo con Austin Palao y Flavia Laos, fue en la casa de su tía en Mamacona. “Yo la pasé chévere, no me acuerdo mucho porque celebré con todo”, indicó.

Michela Elías recordó que su paso por Esto es Guerra la sumió en la depresión. Comentó que cuando se lesionó la rodilla y tuvo que operarse, ninguno de sus compañeros la visitó. “No hay amigos en la tele”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

Reinaldo Dos Santos predijo derrame de petróleo hace menos de un mes: “Aguas negras asesinas y cantidades de animales muertos”

Rebeca defiende Sebastián tras acusaciones de Greg Michel: “No lo creo. Estuvo con él desde el día uno del accidente”

Kyara Villanella firmó contrato para ser candidata al Miss Perú La Pre 2022